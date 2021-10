USA a Čína majú v obchodných otázkach stále veľmi rozdielne názory

Washington 11. októbra (TASR) - USA a Čína majú v ekonomických a obchodných otázkach stále veľmi rozdielne názory, pričom nedávne vyhlásenia oboch strán ukazujú, ako veľká je priepasť medzi nimi.



Čínsky veľvyslanec vo Washingtone cez víkend uviedol, že Peking chce, aby USA zastavili reštrikcie a sankcie voči čínskym spoločnostiam. A načrtol niektoré požiadavky ázijskej krajiny pre budúce rokovania. Reagoval tak na slová americkej obchodnej zástupkyne Katherine Taiovej pred jej telefonátom s vicepremiérom Liou Che minulý týždeň, keď vyjadrila obavy z čínskej štátnej podpory podnikom.



Peking chce, aby USA odstránili niektoré problémy, ako sú napríklad ťažkosti čínskych spoločností pri investovaní alebo pri kótovaní na burze v USA a reštrikcie uvalené na viac ako 900 čínskych subjektov, uviedol veľvyslanec Čchin Kang. Za nefér označil najmä reštrikcie odôvodnené "ochranou národnej bezpečnosti" USA. Varoval tiež pred vážnymi následkami, ak to bude pokračovať.



USA stále stupňujú reštrikcie a presadzovanie práva voči čínskym firmám. Nedávno pozastavili nové prvotné verejné ponuky firiem so sídlom v Číne a požadujú, aby sa spoločnosti, ktoré sú už kótované na burze v USA, podrobili detailnejšiemu preskúmaniu, alebo im hrozí odstránenie zo zoznamu kótovaných firiem.



Pokiaľ ide o obchodnú dohodu podpísanú v roku 2020, obe strany majú opačné názory na to, či Čína plní svoje záväzky. Dohoda vyzvala Peking, aby vykonal zmeny v predpisoch o duševnom vlastníctve a ďalších oblastiach, a stanovil konkrétne ciele pre čínske nákupy amerického tovaru. Podľa kalkulácií analytikov z USA Čína zatiaľ nakúpila iba polovicu tovaru, ktorý sa zaviazala kúpiť.



Čchin Kang odmietol obvinenia, že Čína nedodržiava dohodu a vyhlásil, že jeho krajina urobila "hmatateľné" kroky a "úprimne a stabilne" realizovala dohodu.



Americká ministerka obchodu Gina Raimondová však minulý mesiac povedala, že Čína nedodržiava záväzky pri nákupe tovarov. Poznamenala tiež, že Peking bráni národným leteckým spoločnostiam v nákupe lietadiel Boeing za "desiatky miliárd dolárov".



Obchodná zástupkyňa Katherine Taiová v tejto súvislosti minulý týždeň uviedla, že administratíva USA bude pracovať na presadení plnenia záväzkov Číny zakotvených v obchodnej dohode.



USA dlhodobo znepokojuje štátom kontrolovaná štruktúra čínskej ekonomiky a dotácie. A opakovane upozorňujú na jej "nekalé, netrhové praktiky". Tieto body boli súčasťou rokovaní administratívy exprezidenta Donalda Trumpa, aj keď neboli zahrnuté v obchodnej dohode z roku 2020.



USA sa naďalej pokúšajú diskutovať o tom s Čínou a zvažujú aj nové vyšetrovanie čínskych dotácií, a tiež spôsoby, ako dotlačiť Peking k plneniu prvej fázy dohody o obchode.



Aj Taiová v telefonáte s čínskym vicepremiérom "zdôraznila obavy USA súvisiace s čínskymi štátnymi, netrhovými praktikami, ktoré poškodzujú amerických robotníkov, farmárov a firmy". Nič však nenasvedčuje tomu, že by Čína bola ochotná niečo zmeniť. Liou Che iba objasnil pozíciu Pekingu "vrátane čínskeho modelu hospodárskeho rozvoja a priemyselnej politiky" a vyzval USA, aby zrušili všetky clá a sankcie.



Prezidenti Si Ťin-pching a Joe Biden spolu telefonovali minulý mesiac a objavili sa správy, že v nadchádzajúcich mesiacoch budú mať virtuálne stretnutie, ale obe strany sa naďalej vzájomne vyzývajú na zlepšenie prístupu.



Podľa USA by Čína mala zmeniť "praktiky, ktoré poškodzujú americké firmy a zamestnancov". Čína zase tvrdí, že USA by mali "urobiť viac pre zdravý a stabilný rozvoj čínsko-amerických ekonomických a obchodných väzieb".



Neexistuje pritom žiadny náznak, že by sa tieto ich dve "paralelné cesty" v blízkom čase pretli.