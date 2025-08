USA a Čína majú záujem na pokračovaní colného prímeria

Washington 4. augusta (TASR) - Spojené štáty a Čína majú záujem o predĺženie dohody o vzájomnom pozastavení ciel, vyhlásil obchodný zástupca USA Jamieson Greer v rozhovore, ktorý zverejnila v nedeľu (3. 8.) televízna stanica CBS News. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Súčasné colné prímerie má vypršať 12. augusta. V odpovedi na otázku, či tento termín bude predĺžený, Greer uviedol, že americká strana na tom pracuje a želá si to aj Čína. V súčasnosti sa riešia technické otázky a „myslím si, že to ide pozitívnym smerom“, dodal v rozhovore, ktorý bol nahraný v piatok (1. 8.). Greer dodal, že nechce predbiehať prezidenta Donalda Trumpa, neverí ale, že by niekto chcel, aby clá opäť stúpli nad 80 %.



Začiatkom tohto týždňa Spojené štáty a Čína rokovali o možnom predĺžení pozastavenia ciel. Po dvoch dňoch rozhovorov v Štokholme nebolo jasné, či bude prímerie pokračovať. Bezprostredne po rokovaniach Grreer oznámil, že o ďalšom postupe sa rozhodne na základe konzultácií s Trumpom. Hlavný čínsky obchodný vyjednávač Li Čcheng-kang podľa čínskej štátnej tlačovej agentúry Sin-chua uviedol, že obe strany naďalej podporujú „ďalšie predĺženie“ pozastavenia ciel.



Od apríla USA v niekoľkých fázach zvýšili dovozné clá na čínsky tovar až na 145 %. Čína reagovala odvetnými clami až do výšky 125 % a vyvíjala tlak prostredníctvom obmedzení vývozu strategicky dôležitých surovín. V máji sa obe strany dohodli na 90-dňovom pozastavení ciel a zmiernení niektorých bariér vo vzájomnom obchode. Táto lehota vyprší 12. augusta.