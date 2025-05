USA a Čína pokračujú v Ženeve v rokovaniach o obchode

Ženeva 11. mája (TASR) - Predstavitelia USA a Číny sa v nedeľu opätovne zišli v Ženeve, aby pokračovali v rokovaniach o zmiernení napätia vo vzájomnom obchode. Uviedli to pre agentúru Reuters dva zdroje oboznámené so situáciou.



Podpredseda čínskej vlády Che Li-feng a za USA minister financií Scott Bessent a obchodný splnomocnenec Jamieson Greer rokovali v sobotu (10. 5.) približne osem hodín. Bolo to ich prvé osobné stretnutie od obdobia, čo dve najväčšie ekonomiky sveta uvalili na tovary druhej strany dovozné clá výrazne nad 100 %. Ani jedna zo strán sa k podstate diskusií nevyjadrila a nenaznačila ani to, či došlo počas rokovaní k pokroku v oblasti redukcie colných bariér.



Neskôr sa však k rokovaniam vyjadril americký prezident Donald Trump, podľa ktorého došlo k veľkému pokroku. Na svojej sociálnej sieti Truth Social uviedol, že stretnutie „bolo veľmi dobré“. Na mnohom sa podľa neho USA a Čína zhodli, pričom vyjednali „úplný reštart v obchodných vzťahoch“. K tomu dodal, že „v záujme Číny aj USA americká vláda chce, aby sa Čína otvorila americkým firmám“.