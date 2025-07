USA a Čína pravdepodobne predĺžia dohodu o pozastavení ciel

Hongkong 28. júla (TASR) - Čína a USA pravdepodobne predĺžia dohodu o vzájomnom pozastavení ciel. Očakávané prímerie by malo trvať ďalších 90 dní, napísal v nedeľu (27. 7.) denník South China Morning Post s odvolaním sa na osoby oboznámené so záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Vo švédskej metropole Štokholm sa v pondelok začína ďalšie kolo čínsko-amerických obchodných rozhovorov. Americký minister financií Scott Bessent začiatkom minulého týždňa uviedol, že rokovať bude aj o možnom odložení amerických ciel na čínsky tovar po 12. auguste.



Od apríla USA v niekoľkých fázach zvýšili dovozné clá na čínsky tovar až na 145 %. Čína reagovala odvetnými clami až do výšky 125 % a vyvíjala tlak prostredníctvom obmedzení vývozu strategicky dôležitých surovín. V máji sa obe strany dohodli na 90-dňovom pozastavení ciel a zmiernení niektorých bariér vo vzájomnom obchode. Táto lehota vyprší 12. augusta.