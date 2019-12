USA a Čína tento týždeň podpíšu čiastočnú obchodnú dohodu

Washington 30. decembra (TASR) - Čínsky vicepremiér Liou Che tento týždeň navštívi Washington, aby podpísal čiastočnú obchodnú dohodu s USA, uviedol v pondelok denník South China Morning Post. Táto dohoda má byť prvým krokom ku komplexnej obchodnej dohode medzi oboma najväčšími svetovými ekonomikami.



"Washington poslal pozvánku a Peking ju akceptoval," uviedol denník s odvolaním sa na zdroj oboznámený so záležitosťou. Podľa správy by čínska delegácia mala zostať v USA do polovice budúceho týždňa. Ani jedna strana nezverejnila detaily dohody ani žiaden text.



Americký prezident Donald Trump prvýkrát ohlásil plány týkajúce sa čiastočnej obchodnej dohody s Čínou v októbri a vyjednávači oboch strán strávili týždne na finalizácii dohody, ktorá prichádza ako prvá fáza komplexnej dohody, ktorú pôvodne chceli Washington a Peking uzatvoriť.



Americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer v decembri povedal, že obe strany podpíšu čiastočnú dohodu počas prvého januárového týždňa. Trump minulý týždeň vyhlásil, že by dohodu mal slávnostne podpísať spoločne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Trump nezverejnil ďalšie detaily, ale povedal, že dohoda je hotová a že sa pracuje na jej preklade. Ešte predtým americký minister financií uviedol, že dohoda je hotová, ale ešte prechádza technikou kontrolou.