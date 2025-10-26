< sekcia Ekonomika
USA a Čína údajne dosiahli predbežnú obchodnú dohodu
Podľa amerického ministra financií sa podarilo vytvoriť úspešný rámec pre nadchádzajúce stretnutie prezidentov Trumpa a Si Ťin-pchinga.
Autor TASR
Kuala Lumpur/Peking 26. októbra (TASR) - Čína a USA sa údajne priblížili k dohode v colnom spore. TASR o tom informuje na základe správy DPA. Obe strany dosiahli predbežnú dohodu, uviedol čínsky obchodný zástupca Li Čcheng-kang po rokovaniach s americkou stranou. Teraz musí táto dohoda prejsť „interným schvaľovacím procesom“ na oboch stranách. Neposkytol však konkrétne informácie o obsahu dohody.
Podľa amerického ministra financií Scotta Bessenta, ktorého citoval denník Wall Street Journal (WSJ), sa podarilo vytvoriť úspešný rámec pre nadchádzajúce stretnutie prezidentov Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga. To by sa malo uskutočniť vo štvrtok (30. 10.) v Južnej Kórei. Zatiaľ však nie je jasné, či prezidenti oznámia dosiahnutie dohody v colnom spore. Času totiž nie je veľa, keďže 1. novembra majú nadobudnúť platnosť mimoriadne clá, ktoré Trump ohlásil na dovoz z Číny.
Predstavitelia USA a Číny sa počas víkendu stretli v Malajzii, kde sa uskutočnilo piate kolo obchodných rokovaní. Obe strany sa snažia vyriešiť mesiace trvajúci obchodný konflikt. Rokovania sa týkali i čínskych vývozných kontrol vzácnych zemín a amerických ciel na čínsky dovoz.
