USA a EÚ chcú koordinovať obchodné politiky v oblasti minerálov
Washington a Brusel budú skúmať, ako môžu obchodné nástroje, napríklad cenové minimá, posilniť domáci priemysel v oblasti kritických minerálov.
Autor TASR
Washington 24. apríla (TASR) - Spojené štáty a Európska únia (EÚ) v piatok predstavili akčný plán na koordináciu obchodných politík a opatrení v oblasti dodávateľských reťazcov kritických minerálov. Cieľom plánu je uzavretie záväznej dohody v budúcnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Plán síce výslovne nespomína Čínu, no je súčasťou širšej snahy administratívy prezidenta Donalda Trumpa spolupracovať so západnými spojencami na oslabení dominantného postavenia Číny v oblasti materiálov kľúčových pre nové technológie.
Čína využíva svoju kontrolu nad spracovaním mnohých minerálov ako geoekonomickú páku, niekedy obmedzuje export, tlačí ceny nadol a podkopáva schopnosť iných krajín diverzifikovať zdroje materiálov používaných pri výrobe polovodičov, elektromobilov a moderných zbraňových systémov.
Obchodný splnomocnenec USA Jamieson Greer, ktorý sa má ešte v piatok stretnúť s eurokomisárom pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Marošom Šefčovičom, uviedol, že USA a EÚ zdieľajú záväzok „riešiť netrhové politiky a praktiky, ktoré deformovali dodávateľské reťazce kritických surovín“.
Washington a Brusel budú skúmať, ako môžu obchodné nástroje, napríklad cenové minimá, posilniť domáci priemysel v oblasti kritických minerálov, ako aj ďalšie odvetvia kľúčové pre konkurencieschopnosť.
Plán síce výslovne nespomína Čínu, no je súčasťou širšej snahy administratívy prezidenta Donalda Trumpa spolupracovať so západnými spojencami na oslabení dominantného postavenia Číny v oblasti materiálov kľúčových pre nové technológie.
Čína využíva svoju kontrolu nad spracovaním mnohých minerálov ako geoekonomickú páku, niekedy obmedzuje export, tlačí ceny nadol a podkopáva schopnosť iných krajín diverzifikovať zdroje materiálov používaných pri výrobe polovodičov, elektromobilov a moderných zbraňových systémov.
Obchodný splnomocnenec USA Jamieson Greer, ktorý sa má ešte v piatok stretnúť s eurokomisárom pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Marošom Šefčovičom, uviedol, že USA a EÚ zdieľajú záväzok „riešiť netrhové politiky a praktiky, ktoré deformovali dodávateľské reťazce kritických surovín“.
Washington a Brusel budú skúmať, ako môžu obchodné nástroje, napríklad cenové minimá, posilniť domáci priemysel v oblasti kritických minerálov, ako aj ďalšie odvetvia kľúčové pre konkurencieschopnosť.