USA a EÚ sa postavia snahám o destabilizáciu energetických trhov

Brusel 4. apríla (TASR) - Spojené štáty americké a Európska únia (EÚ) sa postavia akýmkoľvek pokusom o destabilizáciu globálnych energetických trhov. Uviedli to po stretnutí v Bruseli, kde diskutovali o dôsledkoch ruskej invázie na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Spolupráca v oblasti energetiky medzi USA a EÚ sa zintenzívnila, odkedy Rusko minulý rok po invázii na Ukrajinu znížilo dodávky plynu do Európy. To spôsobilo na kontinente problémy s dodávkami energií a prinieslo rekordne vysoké ceny. Európski politici obvinili Rusko, že používa dodávky energií ako zbraň.



USA a EÚ po začiatku vojny na Ukrajine uvalili sankcie na ruské produkty, vrátane uhlia a ropy, zaviedli tiež cenový strop na dovoz ruskej ropy po mori spolu so skupinou G7.



"Obe strany zopakovali svoje pevné odhodlanie priamo konfrontovať primeranými opatreniami všetky snahy o ďalšiu destabilizáciu globálnej energetickej situácie a obchádzanie sankcií," uviedli v spoločnom vyhlásení.



Európe sa zatiaľ darí nahrádzať väčšinu plynu, ktorý predtým získavala z Moskvy, vďaka prudkému nárastu dovozu od iných dodávateľov, rýchlemu budovaniu zdrojov obnoviteľnej energie, miernej zime a obmedzeniu celkovej spotreby plynu.



USA dodali v roku 2022 do EÚ 56 miliárd metrov kubických (m3) skvapalneného zemného plynu (LNG). To bol viac ako dvojnásobok ich dodávok v predchádzajúcom roku. Európa sa tak stala hlavnou destináciou pre americký LNG.



Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že obe strany zintenzívnia tiež spoluprácu s cieľom znížiť závislosť EÚ od Ruska v oblasti jadrového paliva a služieb. A tento rok usporiadajú spoločné stretnutie na podporu pokročilých technológií, ako sú malé modulárne reaktory.



EÚ neuvalila sankcie na dovoz ruského plynu alebo jadrového paliva, od ktorých sú závislí niektorí členovia bloku.



Rusko dodalo v roku 2021 pre jadrové elektrárne v EÚ 20 % uránu, ich hlavného paliva. A jeho podiel na obohacovaní uránu predstavoval 31 %, uviedla agentúra Euratom.



Spojené štáty v tom istom roku doviezli 35 % uránu z Kazachstanu, 15 % z Kanady, 14 % z Austrálie a 14 % z Ruska.