USA a EÚ urobili tento týždeň kroky k obnoveniu dobrých vzťahov

Pittsburgh 30. septembra (TASR) - USA a Európska únia (EÚ) urobili tento týždeň kroky k obnoveniu dobrých vzťahov prostredníctvom spolupráce na kľúčových obchodných a technologických problémoch. Tento krehký mier by sa však mohol opäť rozpadnúť, ak sa im nepodarí vyriešiť spor o americké clá na oceľ a hliník z Európy.



Spor, ktorý podkopáva transatlantické obchodné vzťahy viac ako tri roky, však nebol na programe ustanovujúceho zasadnutia Rady pre obchod a technológie (TTC), ktoré sa končí vo štvrtok. Napriek tomu clá na oba kovy vrhajú tieň na nadšené vyjadrenia predstaviteľov Bruselu a Washingtonu o obnovenej spolupráci po rokoch vlády republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa, ktorý narušil vzťahy USA s priateľmi aj nepriateľmi.



Európania čakajú na gesto administratívy prezidenta Joe Bidena, ktoré bude jasným signálom zmeny po ére Trumpa, prinajmenšom v oblasti obchodnej politiky.



Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za obchod Valdis Dombrovskis začiatkom tohto týždňa uviedol, že diskusie o urovnaní tohto sporu sú v „pokročilých fázach“. Po stretnutí s ministerkou obchodu USA Ginou Raimondovou a neformálnejších diskusiách však uznal, že nájsť riešenie „nebude jednoduché“.



Trump v júni 2018 uvalil clá vo výške 25 % na oceľ a 10 % na hliník z viacerých štátov vrátane EÚ.



Európania na oplátku zaviedli clá na ikonické americké výrobky, akými sú motocykle Harley-Davidson, rifle Levi´s či bourbon.



Okrem ekonomických dôsledkov zasiahlo Európanov aj odôvodnenie Trumpa, že clá sú na ochranu národnej bezpečnosti USA. „Nepovažujeme sa za hrozbu pre národnú bezpečnosť USA,“ uviedol Dombrovskis, podľa ktorého je potrebné nájsť trvalé riešenie.



Vlády na oboch stranách Atlantiku však čelia tlaku priemyselných záujmových skupín. Biden sľúbil tiež ochranu pracovných miest v USA, zatiaľ čo americká obchodná zástupkyňa Katherine Taiová poukázala na potrebu obmedziť nadbytočnú globálnu produkciu.



Na otázku, či je možné akceptovať vývozné kvóty, európsky predstaviteľ odvetil, že to bude závisieť od ponuky, ktorá „musí byť obojstranne výhodná“. Dombrovskis pritom upozornil, že čas beží.



V júni obe strany otvorili rozhovory o tomto spore a stanovili si termín 1. decembra na nájdenie dohody. EÚ dovtedy odložila plánované zvýšenie ciel, ktoré malo nadobudnúť účinnosť 1. júna.



Podľa Dombrovskisa úradníci musia dosiahnuť dohodu do začiatku novembra vzhľadom na "vnútorné postupy EÚ, ktorá potrebuje približne mesiac na zabezpečenie toho, aby nedošlo k automatickému zvýšeniu odvetných ciel“.



Americkí výrobcovia bourbonu pozorne sledujú diskusiu, pretože im hrozí zvýšenie ciel od 1. decembra na 50 %, čo ešte viac poškodí ich vývoz do EÚ, ktorý za uplynulé tri roky klesol o 37 %.