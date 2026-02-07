< sekcia Ekonomika
USA a India uzavreli rámec obchodnej dohody
Trump podpísal výkonné nariadenie, ktorým sa ruší 25-percentné dodatočné clo na všetok dovoz z Indie uvalené pre indický dovoz ruskej ropy.
Autor TASR
Naí Dillí 7. februára (TASR) - India zastaví dovoz ruskej ropy a výmenou za to získa lepší prístup na americký trh. Vyplýva to z rámca predbežnej obchodnej dohody, ktorý schválili v piatok (6. 2.) obe krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúr AP a AFP.
„USA a India budú tento rámec bezodkladne implementovať a budú sa snažiť finalizovať predbežnú dohodu,“ uviedli krajiny v spoločnom vyhlásení. Americký prezident Donald Trump oznámil dohodu v pondelok (2. 2.). Na jej základe Spojené štáty znížia svoje clá na indický tovar zo súčasných 50 % na 18 %. India sa zaviazala, že bude nakupovať ropu z USA a možno aj z Venezuely, uviedol Trump po telefonáte s indickým premiérom Nárendrom Módím.
Trump podpísal výkonné nariadenie, ktorým sa ruší 25-percentné dodatočné clo na všetok dovoz z Indie uvalené pre indický dovoz ruskej ropy. Konečná obchodná dohoda sa očakáva v marci. India tiež zníži clá na americký tovar, oznámil vo štvrtok (5. 2.) indický minister obchodu Pijuš Gojal.
Dohoda ďalej stanovuje, že India nakúpi počas piatich rokov z USA tovar v hodnote 500 miliárd dolárov (423,9 miliardy eur). Týka sa to ropy, plynu, koksovateľného uhlia, lietadiel, drahých kokov a technologických produktov, ako sú grafické procesory pre aplikácie umelej inteligencie.
(1 EUR = 1,1794 USD)
