USA a Irán v Ománe pokračujú v rokovaniach o jadrovom programe

Maskat 26. apríla (TASR) - V Ománe sa v sobotu začalo tretie kolo rokovaní o iránskom jadrovom programe medzi predstaviteľmi USA a Iránu. USA na stretnutí zastupuje osobitný vyslanec amerického prezidenta pre Blízky východ Steve Witkoff a Irán minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



Arákčí ani Witkoff pred stretnutím neozrejmili žiadne podrobnosti o sobotňajších rozhovoroch. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí však informoval, že diskutovať sa nebude o iránskych obranných a raketových programoch. Po druhom kole rokovaní, ktoré sa uskutočnilo minulý víkend v Ríme, odborníci očakávajú, že sobotňajšie rozhovory sa zamerajú predovšetkým na otázku obohacovania iránskeho uránu, pripomína DPA.



Popri stretnutí oboch vysokopostavených predstaviteľov prebieha aj rokovanie expertných skupín o technických otázkach. „Vzhľadom na to, že rokovania vstúpili do diskusií na technickej a expertnej úrovni a posudzujú sa podrobnosti, možno očakávať, že sa v prípade potreby môžu predĺžiť,“ uviedla iránska tlačová agentúra IRNA.



Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa je hlavným cieľom priamych rokovaní zabrániť Teheránu vo vývoji jadrovej bomby. Ak nepovedú k dohode, Trump nevylúčil ani vojenskú akciu voči Iránu.



Rozhovory v ománskej metropole sú už tretím kolom rokovaní na vysokej úrovni medzi krajinami, ktoré spolu nemajú nadviazané diplomatické styky.



Trump v roku 2018 odstúpil od jadrovej dohody s Teheránom. USA Irán dlhodobo obviňujú zo snahy vyvinúť jadrové zbrane, v dôsledku čoho sú na islamskú republiku uvalené sankcie. Teherán to opakovane popiera a tvrdí, že jeho nukleárny program má výlučne mierové účely.