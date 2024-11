USA a Južná Kórea posilňujú spoluprácu v oblasti jadrovej energie

Washington 5. novembra (TASR) - Spojené štáty a Južná Kórea plánujú posilniť spoluprácu v oblasti vývozu jadrovej energie. Federálne ministerstvo energetiky v USA v pondelok (4. 11.) potvrdilo, že zúčastnené strany pripravili memorandum o porozumení, v ktorom sa zaviazali podporovať využívanie jadrovej energie na mierové účely pri dodržiavaní najvyšších štandardov v oblasti nešírenia jadrových zbraní.



Dohoda z 1. novembra sa podľa amerického ministerstva zameriava na posilnenie kontroly vývozu civilných jadrových technológií. "Tieto záväzky budú odrazovým mostíkom pre rozšírenie našej bilaterálnej spolupráce v oblasti boja proti zmene klímy, urýchlenia globálnej energetickej transformácie a zabezpečenia kritických dodávateľských reťazcov, pričom sa vytvoria nové hospodárske príležitosti v hodnote miliárd dolárov a vytvoria alebo udržia sa desaťtisíce pracovných miest vo výrobe pre obe naše odvetvia," uviedlo ministerstvo, podľa ktorého sa memorandum o porozumení podrobí záverečnému preskúmaniu v hlavných mestách oboch krajín.



Správa o dohode prišla v čase otvoreného sporu medzi juhokórejskou spoločnosťou Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) a americkou spoločnosťou Westinghouse, ktorý sa týka vývozu jadrových technológií.



"Z technického hľadiska dohoda priamo nesúvisí so sporom," uviedol pre agentúru Jonhap v utorok nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ vlády v Soule. "Som presvedčený, že sme dosiahli pokrok pri predchádzaní vzniku podobných situácií, keďže sme zaviedli postupy spolupráce bez toho, aby sme sa zapájali do sporov v oblasti kontroly vývozu," dodal predstaviteľ, podľa ktorého by mala byť dohoda podpísaná v blízkej budúcnosti bez ohľadu na výsledok prezidentských volieb v USA.