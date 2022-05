USA a Južná Kórea sa dohodli na užšej spolupráci v obchode

Washington 22. mája (TASR) - USA a Južná Kórea sa dohodli na užšej spolupráci v kľúčových otázkach obchodu a dodávateľských reťazcov. Oznámilo to v sobotu (21. 5.) americké ministerstvo obchodu. TASR správu prevzala z AFP.



Založenie americko-kórejského dodávateľského reťazca a obchodného dialógu by podľa ministerstva "podporilo zvýšenú spoluprácu a posilnilo medzinárodnú konkurencieschopnosť amerického a kórejského priemyslu".



Oznámenie, ktoré poskytlo len málo podrobností o rozsahu alebo fungovaní novej skupiny, nasledovalo po stretnutí za okrúhlym stolom, na ktorom sa zúčastnili významní manažéri z oboch krajín a viedli ho ministerka obchodu USA Gina Raimondová a jej kórejský náprotivok Lee Čchang-jang.



Americká delegácia sprevádza prezidenta Joea Bidena na päťdňovej ceste do Kórey a Japonska. Jej cieľom je opätovne potvrdiť americko-ázijské hospodárske partnerstvo, ktoré bolo napäté za bývalého prezidenta Donalda Trumpa.



Podľa vyhlásení USA obe krajiny uznali, že užšia spolupráca v oblasti polovodičov, elektrických vozidiel, batérií pre elektrické vozidlá, palivových článkov, solárnych technológií a digitálnej ekonomiky bude pomáhať pri transformácii spoločností a poháňať spoločnú ekonomickú prosperitu.



Približne 75 % z globálnych dodávok polovodičových čipov sa vyrába vo východnej Ázii. Problémy v dodávateľských reťazcoch, ktoré ešte zhoršila pandémia ochorenia COVID-19, viedli k vážnemu nedostatku týchto komponentov. To zasiahlo veľkých odberateľov vrátane amerického automobilového priemyslu.



USA a Južná Kórea sú dôležitými obchodnými a investičnými partnermi. Kórea je šiestym najväčším obchodným partnerom USA a USA sú pre Kóreu druhým najväčším zdrojom priamych zahraničných investícií.



Na sobotňajšom stretnutí sa zúčastnili kórejskí podnikatelia vrátane lídrov spoločností Hyundai Motor, LG, Lotte Group, Naver, OCI, Samsung, GM Korea a SK Group. Z amerických spoločností tam mali zastúpenie Applied Materials, Bloom Energy, Google, Lam Research, Qualcomm, Corning a GE.