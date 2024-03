USA a Južná Kórea uvalili sankcie na šesticu občanov KĽDR

Washington 28. marca (TASR) - Spojené štáty a Južná Kórea v stredu uvalili nové sankcie na šiestich občanov Severnej Kórey a dve spoločnosti sídliace v tretích krajinách. Obviňujú ich z poskytovania finančných prostriedkov pre zbrojný program KĽDR. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Vo vyhlásení amerického ministerstva financií sa uvádzajú mená šestice Severokórejčanov a dvoch firiem - Alis LLC so sídlom v ruskom Vladivostoku a Pioneer Bencont Star Real Estate pôsobiacej v Spojených arabských emirátoch (SAE).



Podľa USA obe firmy spadajú pod spoločnosť Chinyong Information Technology Cooperation Co., ktorá je prepojená so severokórejskými ozbrojenými silami.



Táto spoločnosť, ktorá podlieha od vlaňajšieho mája americkým sankciám, využíva sieť firiem a zástupcov na riadenie severokórejských IT pracovníkov pôsobiacich v Rusku a Laose, uvádza sa vo vyhlásení amerického ministerstva.



"Dnešná spoločná akcia (s Južnou Kóreou) odráža naše odhodlanie narušiť snahy KĽDR o získavanie príjmov na svoje nezákonné a destabilizujúce aktivity," uviedol rezort financií USA.