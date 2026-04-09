USA a Maďarsko počas návštevy Vancea podpísali dohody za 21 mld. USD
Dohody sú v oblasti energetiky, technológií a obrany.
Autor TASR
Budapešť 9. apríla (TASR) - Americký viceprezident J. D. Vance, ktorý tento týždeň podporil predvolebnú kampaň maďarského premiéra Viktora Orbána, sa do Spojených štátov nevrátil naprázdno. Dohody v oblasti energetiky, technológií a obrany uzavreté počas jeho návštevy majú hodnotu prevyšujúcu 21 miliárd amerických dolárov (17,94 miliardy eur). Napísal to vo štvrtok internetový portál HVG.hu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Na základe jednej z dohôd sa maďarský energetický koncern MOL zaviazal nakúpiť od amerických spoločností 510.000 ton ropy za 500 miliónov USD. Počíta sa aj s nákupom amerických raketových systémov HIMARS v hodnote 700 miliónov USD a integráciou príslušných komunikačných technológií. Americká spoločnosť Westinghouse zároveň podpísala s maďarskou energetickou skupinou MVM dohodu o možnom využití jej technológií pri predĺžení prevádzkovej doby maďarskej jadrovej elektrárne Paks 1.
(1 EUR = 1,1706 USD)
