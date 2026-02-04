< sekcia Ekonomika
USA a Mexiko plánuje koordinovať obchodnú politiku v oblasti surovín
Súčasťou plánu je výzva, aby obe krajiny v 60-dňovej lehote prekonzultovali zaradenie minimálnych cien do záväznej mnohostrannej dohody o obchode s kritickými nerastmi.
Autor TASR
Washington 4. februára (TASR) - Spojené štáty a Mexiko plánujú koordinovať svoje obchodné politiky s cieľom posilniť dodávateľské reťazce kritických nerastov. Plán, ktorý obe strany predstavili v stredu, počíta aj s možnosťou stanovenia cenových limitov pre dovoz určitých surovín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Plán neobsahuje žiadnu zmienku o Číne a jej dominantnom postavení v spracovaní mnohých vzácnych zemín a surovín potrebných pre pokročilé technológie a vojenský priemysel. Súčasťou plánu je výzva, aby obe krajiny v 60-dňovej lehote prekonzultovali zaradenie minimálnych cien do záväznej mnohostrannej dohody o obchode s kritickými nerastmi.
Zámer podčiarkuje odhodlanie oboch krajín riešiť deformácie globálneho trhu, ktoré spôsobili, že severoamerické dodávateľské reťazce sú vystavené riziku narušenia, uviedol obchodný zástupca USA Jamieson Greer. Úrad obchodného zástupcu USA (USTR) označil dohodu s Mexikom za prvú svojho druhu, pričom dodal, že pracuje na vytvorení koordinovaných obchodných politík pre kritické minerály a záväzných dohôd s ďalšími podobne zmýšľajúcimi obchodnými partnermi.
Prvky vzácnych zemín sú nevyhnutné pre mnohé odvetvia hospodárstva, najmä pre automobilový priemysel, obnoviteľné zdroje energie, digitálne technológie a sektor obrany. Používajú sa na výrobu silných magnetov, katalyzátorov a elektronických súčiastok.
Čína, ktorá vlastní väčšinu svetových zásob vzácnych zemín, nielenže dominuje v ich ťažbe, ale tiež si vytvorila určitý monopol na ich rafináciu, čo Pekingu dáva kontrolu nad dodávkami strategických kovov, ako je napríklad gálium, používané pri výrobe polovodičov.
