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USA a štáty GCC vylučujú spoplatnenie tranzitu cez Hormuzský prieliv
Zúčastnené strany tiež privítali spoločnú iniciatívu Ománu a Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) zameranú na viac ako 11.000 námorníkov.
Autor TASR
Manáma 25. júna (TASR) - Spojené štáty a členovia Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC) vo štvrtok dôrazne vylúčili akékoľvek pokusy o zavedenie ciel na tranzit v Hormuzskom prielive. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Ministri „zdôraznili dôležitosť opätovného otvorenia Hormuzského prielivu a konštatovali, že voľná, bezpodmienečná a neobmedzená plavba vrátane práva na tranzitný prechod zaručeného medzinárodným právom zostáva kľúčová pre regionálnu a globálnu bezpečnosť“, uvádza sa v spoločnom vyhlásení zo zasadnutia, na ktorom sa v hlavnom mesta Bahrajnu Manáme zúčastnil aj minister zahraničných vecí USA Marco Rubio.
Zúčastnené strany tiež privítali spoločnú iniciatívu Ománu a Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) zameranú na viac ako 11.000 námorníkov, ktorí uviazli v Perzskom zálive v dôsledku vojny na Blízkom východe.
Rubio v rámci zahraničnej cesty navštívil Spojené arabské emiráty, Kuvajt a Bahrajn, ktoré sa stali počas vojny terčom intenzívnych útokov, pričom ich ubezpečil, že sa v rámci dohody zohľadnia aj záujmy krajín Perzského zálivu. Minister predtým vo štvrtok varoval, že by iránske mýto v Hormuzskom prielive mohlo podnietiť ďalšie krajiny k spoplatneniu vodných ciest, čo by následne spôsobilo „absolútny chaos“.
Ministri „zdôraznili dôležitosť opätovného otvorenia Hormuzského prielivu a konštatovali, že voľná, bezpodmienečná a neobmedzená plavba vrátane práva na tranzitný prechod zaručeného medzinárodným právom zostáva kľúčová pre regionálnu a globálnu bezpečnosť“, uvádza sa v spoločnom vyhlásení zo zasadnutia, na ktorom sa v hlavnom mesta Bahrajnu Manáme zúčastnil aj minister zahraničných vecí USA Marco Rubio.
Zúčastnené strany tiež privítali spoločnú iniciatívu Ománu a Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) zameranú na viac ako 11.000 námorníkov, ktorí uviazli v Perzskom zálive v dôsledku vojny na Blízkom východe.
Rubio v rámci zahraničnej cesty navštívil Spojené arabské emiráty, Kuvajt a Bahrajn, ktoré sa stali počas vojny terčom intenzívnych útokov, pričom ich ubezpečil, že sa v rámci dohody zohľadnia aj záujmy krajín Perzského zálivu. Minister predtým vo štvrtok varoval, že by iránske mýto v Hormuzskom prielive mohlo podnietiť ďalšie krajiny k spoplatneniu vodných ciest, čo by následne spôsobilo „absolútny chaos“.