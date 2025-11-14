< sekcia Ekonomika
USA a Švajčiarsko uzavreli obchodnú dohodu
Na dovoz zo Švajčiarska sa tak budú vzťahovať rovnaké clá, aké USA uplatňujú voči Európskej únii (EÚ).
Autor TASR
Bern 14. novembra (TASR) - Spojené štáty znížia colnú sadzbu na švajčiarske výrobky zo súčasných 39 % na 15 %, oznámila v piatok švajčiarska vláda. Na dovoz zo Švajčiarska sa tak budú vzťahovať rovnaké clá, aké USA uplatňujú voči Európskej únii (EÚ). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podrobnejšie informácie o dohode plánuje švajčiarska vláda zverejniť neskôr počas dňa. Vláda vo vyhlásení na sociálnej sieti X ocenila konštruktívny prístup amerického prezidenta Donalda Trumpa a hlavného obchodného vyjednávača USA Jamiesona Greera.
Washington v auguste šokoval Švajčiarsko, keď prezident Trump oznámil, že zavádza clá vo výške 39 % na dovoz tovaru z tejto krajiny. Spojené štáty sú pre švajčiarske firmy zďaleka najväčším trhom. Ich export do USA dosiahol vlani 65,3 miliardy švajčiarskych frankov (70,64 miliardy eur), čo z celkového objemu vývozu predstavovalo takmer 17 %.
(1 EUR = 0,9244 CHF)
