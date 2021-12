Ak Rusko zaútočí na Ukrajinu, Nord Stream 2 sa nedostane do prevádzky

Washington 12. decembra (TASR) - Spojené štáty varovali Rusko, že v prípade opätovnej agresie voči Ukrajine sa plynovod Nord Stream 2 nedostane do prevádzky.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v nedeľu pre NBC povedal, že v prípade útoku Ruska na Ukrajinu je veľmi nepravdepodobné, že cez Nord Stream 2 niekedy potečie plyn.



"Cez tento plynovod aktuálne neprúdi žiaden plyn. A v skutočnosti je to páka na Rusko," uviedol Blinken. Ruský prezident Vladimir Putin podľa neho veľmi chce, aby sa Nord Stream 2 do prevádzky dostal.