USA akcie majú za sebou silný polrok, keď S&P 500 vzrástol o 14,5 %

New York 29. júna (TASR) - Americké akcie sa v piatok (28. 6.) oslabili, majú však za sebou silný polrok. Širší index S&P 500 si počas neho pripísal 14,5 %, keď motorom rastu boli tituly spojené s umelou inteligenciou (AI). TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



S&P 500 v piatok stratil 0,41 % a uzavrel na 5460,48 bodu. Technologický index Nasdaq Composite klesol o 0,71 % na 17.732,60 bodu. Oba indexy sa však počas piatkového obchodovania dostali na nové rekordné maximá, potom však prišli o svoje zisky a oslabili sa. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average sa znížil o 45,20 bodu alebo 0,12 % a uzavrel na 39.118,86 bodu.



Inflácia v USA sa v máji spomalila a jej medziročná miera bola najnižšia za viac ako tri roky. Jadrový cenový index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), ktorý nezahŕňa volatilnejšie ceny potravín a energií, medzimesačne vzrástol len o 0,1 % a medziročne o 2,6 %, čo bolo v súlade s očakávaniami ekonómov. Jadrový index PCE je pre americkú centrálnu banku (Fed) preferovaným ukazovateľom inflácie.



"Z pohľadu trhu bola dnešná správa o PCE takmer dokonalá," uviedol hlavný investičný riaditeľ spoločnosti CIBC Private Wealth US David Donabedian. "Bola to jednoznačne pozitívna správa."



Správa o inflácii podporila očakávania, že Fed by mohol začať uvoľňovať menovú politiku už v septembri. Podľa obchodníkov je šanca na prvé zníženie sadzieb v septembri aktuálne na úrovni 64,1 %.



Americký akciový trh má za sebou dobrý 1. polrok. Technologický index Nasdaq si polepšil o 18,1 % a širší index S&P 500 o 14,5 %. Index blue-chipov Dow Jones mierne zaostal, keď sa zvýšil len o 3,8 %.



V 2. kvartáli sa Dow Jones oslabil o 1,7 %. S&P 500 a Nasdaq stúpli o 3,9 %, respektíve 8,3 %.



Všetky tri hlavné americké indexy zaznamenali v júni siedmy pozitívny mesiac z uplynulých ôsmich. Nasdaq si za mesiac pripísal takmer 6 %, S&P 500 sa zvýšil o 3,5 % a Dow Jones o 1,1 %.