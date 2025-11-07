< sekcia Ekonomika
USA blokujú predaj AI čipov, ktoré Nvidia vyvinula pre čínsky trh
Autor TASR
Washington 7. novembra (TASR) - USA blokujú predaj AI čipov spoločnosti Nvidia, ktoré vyvinula pre čínsky trh. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Biely dom informoval ostatné federálne agentúry, že neumožní spoločnosti Nvidia predávať jej čipy B30A do Číny, informoval vo štvrtok (6. 11.) portál The Information s odvolaním sa na tri zdroje oboznámené so záležitosťou.
Hovorca Nvidie pre Reuters povedal, že firma má „nulový podiel na vysoko konkurenčnom čínskom trhu s výpočtovou technikou pre dátové centrá a nezahŕňa ho do svojich prognóz“.
Nvidia pracuje na úprave dizajnu čipu B30A v nádeji, že americká vláda prehodnotí svoj postoj, uviedol The Information s odvolaním sa na dvoch zamestnancov spoločnosti.
Nvidia však čelí regulačným prekážkam aj v Číne. Peking nedávno vydal usmernenie, ktoré vyžaduje, aby všetky nové projekty dátových centier, ktoré získali finančnú podporu od štátu, používali iba čipy vyvinuté v Číne.
Dátové centrá, ktoré sú dokončené na menej ako 30 %, budú musieť odstrániť všetky nainštalované zahraničné čipy alebo zrušiť plány na ich nákup, zatiaľ čo projekty v pokročilejšej fáze budú posudzované individuálne.
