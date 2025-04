USA boli v roku 2024 najdôležitejším trhom pre nemeckých exportérov

Wiesbaden 14. apríla (TASR) - Spojené štáty boli vlani najdôležitejším trhom pre nemeckých exportérov. Do USA v roku 2024 smeroval z Nemecka tovar v hodnote 161,3 miliardy eur, čo tvorilo 10,4 % celkového vývozu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v pondelok zverejnila údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.



Podiel USA na nemeckom exporte bol vlani najvyšší od roku 2002. Takmer štvrtina (23,8 %) nemeckého vývozu farmaceutických výrobkov v celkovej hodnote 27 miliárd eur smerovala do USA. Nadpriemerný bol aj vývoz automobilov, strojov a zariadení.



Približne sedem percent nemeckého dovozu vlani pochádzalo z USA, ktoré boli pre Nemecko treťou najväčšou dodávateľskou krajinou po Číne a Holandsku. Hodnota dovozu z USA dosiahla 91,5 miliardy eur. Najžiadanejšími americkými tovarmi boli optické výrobky, farmaceutické produkty a lietadlá. Z USA pochádzalo aj 13,6 % nemeckého dovozu palív, ako sú uhlie a ropa. Podiel USA na dovoze sóje do Nemecka dosiahol 64,1 %.