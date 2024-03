USA boli vlani najväčším producentom ropy na svete, šiesty rok po sebe

Washington 12. marca (TASR) - Produkcia ropy v Spojených štátoch dosiahla v minulom roku novú rekordnú úroveň a USA opäť potvrdili v tejto oblasti pozíciu lídra, už šiesty rok po sebe. Poukázali na to tento týždeň zverejnené údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA). Informovala o tom agentúra Reuters.



Objem produkcie ropy v USA dosiahol v minulom roku v priemere 12,9 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov), čo je nový rekord. Rekordný objem ťažby zaznamenali Spojené štáty aj v decembri, v ktorom produkcia dosiahla vyše 13,3 milióna barelov/deň.



"Na základe našich štatistík dosiahla ťažba ropy v Spojených štátoch najvyšší objem vo svete šesť rokov po sebe," uviedol úrad. Zároveň dodal, že je nepravdepodobné, že by tento rekord v najbližšom období niektorý štát prekonal.



Jeho odhad potvrdzuje aj skoršia informácia zo strany štátov ropného zoskupenia OPEC+, ktoré zahrnuje členské štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších veľkých producentov na čele s Ruskom. Tie začiatkom marca oznámili predĺženie pôvodných produkčných škrtov na 2. štvrťrok tohto roka.



Saudská Arábia sa rozhodla naďalej ťažiť približne 9 miliónov barelov denne, čím potvrdila produkčné škrty na úrovni 1 milióna barelov/deň. Rusko zasa oznámilo, že v 2. štvrťroku zníži produkciu a export o 471.000 barelov denne. Okrem toho Irak, Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Kazachstan, Alžírsko a Omán informovali, že budú v redukcii ťažby pokračovať aj v 2. kvartáli. Výsledkom dohody je, že OPEC+ by mal až do konca júna tohto roka pokračovať v pôvodne dohodnutých ťažobných škrtoch na úrovni 2,2 milióna barelov/deň.