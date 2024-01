USA boli vlani najväčším vývozcom LNG, preskočili Katar aj Austráliu

Houston 3. januára (TASR) - Export skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA dosiahol v decembri rekordnú úroveň a pomohol Spojeným štátom dosiahnuť za celý rok pozíciu svetovej jednotky vo vývoze komodity. USA tak preskočili Katar aj Austráliu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spojené štáty vyviezli v decembri podľa vládnych údajov rekordných 8,6 milióna ton LNG. Podľa analytika Alexa Muntona zo spoločnosti Rapidan Energy Group sa pod rekordný objem produkcie LNG v USA podpísalo niekoľko faktorov, najmä však návrat terminálu Freeport do plnej prevádzky.



Spojené štáty boli najväčším vývozcom LNG aj za celý rok 2023, za ktorý exportovali 88,9 milióna ton suroviny. Oproti roku 2022 tak vývoz LNG zvýšili o 14,7 %. Zároveň preskočili Katar, ktorý bol v roku 2022 jednotkou na trhu, aj Austráliu, ktorá bola v danom roku vo vývoze LNG druhá.



Čo sa týka decembrových dodávok, kľúčovou destináciou bola opäť Európa, aj keď jej podiel na celkovom americkom vývoze tejto komodity bol oproti novembru nižší. V novembri predstavovali dodávky do Európy z celkového objemu amerického exportu 68 %, v decembri to bolo 61 %, pričom v poslednom mesiaci roka vyviezli USA do Európy 5,43 milióna ton LNG.



Druhým najväčším trhom pre LNG dodávky z USA bola v decembri Ázia. Na tento trh vyviezli USA v decembri 2,29 milióna ton, čo z celkového objemu exportu predstavuje 26,6 %. Podiel Ázie na celovom americkom vývoze LNG sa tak výrazne zvýšil, keď v novembri predstavoval 18,5 %. Na 3. mieste bol trh Latinskej Ameriky, kam smerovalo zhruba 0,5 milióna ton alebo necelých 6 % z celkového objemu exportu.