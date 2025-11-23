< sekcia Ekonomika
USA by mohli znížiť clo na dovoz zo Švajčiarska začiatkom decembra
Všeobecné clo USA vo výške 39 % na dovoz zo Švajčiarska by sa mohlo na začiatku decembra znížiť na 15 %.
Autor TASR
Ženeva 23. novembra (TASR) - Zníženie ciel na dovoz do USA zo Švajčiarska na 15 % by mohlo vstúpiť do platnosti začiatkom decembra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Všeobecné clo USA vo výške 39 % na dovoz zo Švajčiarska by sa mohlo na začiatku decembra znížiť na 15 %, uviedol švajčiarsky minister hospodárstva Guy Parmelin v rozhovore pre televíziu SRF. „My vo Švajčiarsku sme pripravení. Spojeným štátom to trvá o niečo dlhšie. Dúfam, že začiatkom decembra bude všetko v poriadku.“
USA a Švajčiarsko dosiahli predbežnú dohodu o znížení ciel na 15 % minulý piatok (14. 11.), teda viac ako tri mesiace po tom, ako americký prezident Donald Trump zaviedol pre Švajčiarsko najvyššiu colnú sadzbu na dovoz spomedzi všetkých európskych krajín.
Parmelin pre SRF povedal, že po predbežnej dohode by mali čoskoro začať podrobné rokovania. Švajčiarsko by sa podľa neho mohlo pokúsiť požiadať o ďalšie výnimky nad rámec tých, ktoré už získalo z navrhovanej všeobecnej colnej sadzby 15 %.
