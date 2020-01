USA chcú, aby Francúzsko prijalo silné bezpečnostné opatrenia pri 5G

Paríž 23. januára (TASR) - Spojené štáty vyvíjajú tlak na Francúzsko, aby prijalo „silné bezpečnostné opatrenia“ proti možnému narušeniu siete 5G od čínskej telekomunikačnej firmy Huawei. V stredu (22. 1.) upozornili Paríž na to, že ich nedodržanie by mohlo ohroziť výmenu spravodajských informácií.



Obavy z použitia zariadení od Huaweiu pri budovaní sietí 5G boli hlavnou témou tretieho stretnutia predstaviteľov USA a Francúzska v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Informoval o tom novinárov v Paríži hlavný kybernetický diplomat Washingtonu Robert Strayer.



Uviedol tiež, že Spojené štáty nepožiadali Francúzsko o zákaz pre Huawei, ale o silnú ochranu pred možnými „škodlivými prienikmi“ pri aktualizáciách softvéru a firmvéru všetkých systémov poskytovaných spoločnosťou.



Ak Francúzsko nepodnikne adekvátne kroky, Spojené štáty „budú musieť prehodnotiť, ako viesť operácie, ktoré si vyžadujú delenie sa o citlivé informácie, vrátane spoločných vojenských cvičení a protiteroristických operácií“, ako povedal Strayer.



Podľa neho USA považujú existenciu nezabezpečených sietí 5G od nedôveryhodných dodávateľov za skutočné riziko. To by mohlo ohroziť údaje, o ktoré sa chcú deliť s partnermi v NATO vrátane Francúzska a Nemecka.



V Európe sa vedie intenzívna debata o tom, či vylúčiť Huawei z rozvoja mobilných sietí novej generácie 5G alebo nie. Kritici pod vedením Washingtonu tvrdia, že Huawei má príliš tesné vzťahy s vládou v Pekingu, ktorá by mohla jeho zariadenia využívať ako nástroj na špionáž, čo čínsky koncern dôrazne odmieta.



Americký prezident Donald Trump už nariadil americkým firmám, aby prestali obchodovať s Huaweiom, lídrom na trhu zariadení pre mobilné siete, a vyzval spojencov, aby nasledovali tento príklad.



Nemecko doteraz odoláva tlaku na zákaz Huaweiu. Francúzsko vyhlásilo, že nezakáže Huawei, ale regulačný úrad ANSSI bude mať silné slovo v tom, kto získa konečné povolenie.