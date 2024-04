USA chcú, aby holandská firma ASML obmedzila spoluprácu s Čínou

Washington 4. apríla (TASR) - Americká vláda vyvíja tlak na holandského výrobcu počítačových čipov ASML s cieľom obmedziť jeho spoluprácu s Čínou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa vo štvrtok odvolala na zdroje oboznámené s problematikou.



O záležitosti by mal so zástupcami holandskej vlády a spoločnosti ASML budúci týždeň hovoriť vysoký predstaviteľ amerického ministerstva obchodu Alan Estevez. Washington sa podľa zdrojov snaží presvedčiť Holandsko, aby rozšírili zoznam čínskych podnikov, ktorým ASML nebude dodávať svoje technológie na výrobu čipov. Holandské ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že schôdzka s americkými predstaviteľmi sa uskutoční, bližšie informácie k obsahu rozhovorov však neposkytlo. Spoločnosť ASML a čínske veľvyslanectvo v Holandsku rovnako medializované informácie nekomentovali.



Administratíva prezidenta Joea Bidena sa snaží Číne skomplikovať prístup k pokročilým informačným technológiám. Minulý mesiac americká vláda zverejnila nové nariadenia, ktorých cieľom je zastaviť dodávky pokročilých čipov využívajúcich umelú inteligenciu do Číny. Washington tým zvyšuje tlak na Peking v súvislosti s obavami, že jeho technologický sektor by mohol pomôcť posilniť čínsku armádu.