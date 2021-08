USA chcú od OPEC výraznejšie zvýšenie ťažby ropy

Londýn 11. augusta (TASR) - Ceny ropy klesli o viac než 1 %, pričom cena Brentu skĺzla späť pod 70 USD za barel (159 litrov). Trhy tak zareagovali na informácie, že Spojené štáty chcú od Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov výraznejšie zvýšenie produkcie s cieľom zastaviť rast cien benzínu.



Spravodajský server CNBC uviedol, že podľa Bieleho domu by OPEC a ostatní producenti, ktorí spoločne tvoria zoskupenie OPEC+, mali razantnejšie zvýšiť produkciu. Dôvodom je rast cien benzínu, čo môže nepriaznivo zasiahnuť do tempa zotavovania ekonomiky.



Zástupcovia americkej administratívy hovorili v týchto dňoch s predstaviteľmi Saudskej Arábie, ktorá je fakticky lídrom OPEC, ako aj so zástupcami Spojených arabských emirátov (SAE) a ďalších krajín v rámci OPEC+, uviedol server CNBC. Podľa jeho správy sa Biely dom vyjadril, že dohoda OPEC+ z júla o zvýšení produkcie od augusta každý mesiac o 400.000 barelov denne je "v súčasnom kritickom období zotavovania svetovej ekonomiky jednoducho nedostatočná". Tento rozsah zvýšenia totiž stále ponecháva objem produkcie zo strany OPEC+ pod úrovňou spred nástupu pandémie.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 13.10 h SELČ 69,87 USD (59,61 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 76 centov (1,08 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 67,50 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 79 centov alebo 1,16 %.