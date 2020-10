USA chcú urovnať spor medzi Airbusom a Boeingom

Washington/Paríž 15. októbra (TASR) - Spojené štáty sú pripravené urovnať s Európskou úniou dlhoročný spor za dotácie pre svojich výrobcov lietadiel Airbus a Boeing a zrušiť dovozné clá na európske produkty. Podmienkou však je, aby Airbus splatil miliardy dolárov, ktoré dostal ako dotácie od európskych vlád. Uviedli to vo štvrtok pre agentúru Reuters zdroje blízke informáciám.



Ponuku predložil americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer. Urobil tak iba niekoľko dní pred utorkovým (13. 10.) oficiálnym rozhodnutím Svetovej obchodnej organizácie (WTO), v ktorom WTO umožňuje Bruselu uvaliť sankčné clá na americké produkty v hodnote 4 miliardy USD (3,40 miliardy eur) ročne za dotácie pre Boeing. WTO už skôr rozhodla vo veci sťažnosti USA na EÚ za dotácie pre Airbus, pričom v tomto prípade umožnila Washingtonu uvaliť na výrobky z EÚ clá za 7,5 miliardy USD. Washington ich aj okamžite zaviedol.



Dá sa však očakávať, že Brusel ponuku Lighthizera neprijme. Podmienky, ktoré USA stanovili, by totiž Airbus vyšli draho, a to v období, keď výrobcov lietadiel tlačí nadol pandémia nového koronavírusu. Brusel a ani Washington sa k informáciám nevyjadrili.



Jeden z európskych zdrojov však ponuku označil za "urážku," ktorá by podľa neho mohla colný spor ešte zosilniť. Na druhej strane, americký zdroj uviedol, že Lighthizer na splatení dotácií Airbusom trvá.



Podľa analytikov sa obe strany usilujú posilniť svoje pozície pred budúcimi rokovaniami. Obe vyzývajú na diskusie, obe však tvrdia, že tá druhá strana sa situáciu nesnaží riešiť.



(1 EUR = 1,1750 USD)