USA chcú zmierniť infláciu, chcú zrušiť clá na dovoz čínskych výrobkov

Washington 24. apríla (TASR) - S cieľom zmierniť rýchlo rastúce spotrebiteľské ceny americká vláda potvrdila, že uvažuje o zrušení sankčných ciel na čínske výrobky. Tie zaviedol predchádzajúci prezident Donald Trump. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Aj toto zvažujeme," povedala koncom týždňa v rozhovore pre Bloomberg TV americká ministerka financií Janet Yellenová. Ako dodala, vláda skúma, čo je možné urobiť na zmiernenie inflácie a súčasťou tohto procesu je aj preverovanie obchodnej stratégie voči Číne vrátane otázky dovozných ciel. Podľa nej by ich zrušenie malo na infláciu "istý želateľný efekt".



Inflácia v USA zrýchlila v marci výraznejšie, než sa očakávalo, pričom zaznamenala najvyššiu úroveň za vyše 40 rokov. Podľa údajov ministerstva práce vzrástli spotrebiteľské ceny v Spojených štátoch v marci medziročne o 8,5 %, čo predstavuje najvyššiu infláciu od decembra 1981.



Prvé kolo sankčných ciel na dovoz čínskych výrobkov zaviedol Trump v roku 2018 po tom, ako obvinil Peking z neférových obchodných praktík. Odštartoval tak obchodnú vojnu medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta. Už o rok neskôr zaviedol sankčné clá takmer na všetok dovoz z Číny, ktorý v tom období predstavoval hodnotu vyše 500 miliárd USD (462,24 miliardy eur) ročne. Peking odpovedal rovnakou mincou a uvalil dovozné clá na viaceré produkty zo Spojených štátov.



Podľa mnohých expertov však zvýšené dovozné clá pocítili americkí spotrebitelia, pričom Trumpove očakávania o výraznom znížení vysokého obchodného deficitu s Čínou sa nenaplnili. Napríklad v roku 2020 vyviezla Čína do USA tovary a služby v hodnote 450 miliárd USD, zatiaľ čo Spojené štáty do Číny iba za 165 miliárd USD.