USA: Clo voči Číne dosahuje 145 %, ceny ropy klesli o vyše 4 %

New York 10. apríla (TASR) - Ceny ropy pokračujú vo výraznom poklese. Vo štvrtok klesli o viac než 4 %, pričom cena Brentu skĺzla pod 63 USD a cena americkej WTI pod 60 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch výrazne ovplyvňuje obchodná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, najmä voči Číne, voči ktorej tlačí clá neustále nahor. Tie celkové podľa vyjadrenia Bieleho domu dosahujú 145 %. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 19.13 h SELČ 62,59 USD (56,48 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,89 USD (4,41 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 59,31 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 3,04 USD (4,88 %).



Vývoj na trhu výrazne ovplyvňuje rastúce napätie medzi Spojenými štátmi a Čínou. Zatiaľ čo Trump väčšine krajín recipročné clá odložil o 90 dní, dovozné clá voči Číne ešte zvýšil zo 104 % na 125 %. K tomu je však podľa Bieleho domu potrebné pripočítať clá vo výške 20 %, ktoré USA uvalili na Peking v súvislosti s fentanylovou krízou. Celkovo tak americké clá na čínske tovary dosahujú 145 %, uviedol zdroj z Bieleho domu pre spravodajskú televíziu CNBC. Riziko rozsiahleho konfliktu medzi USA a Čínou tak naďalej rastie, čo vyvoláva obavy trhov o vývoj svetovej ekonomiky a s tým súvisiaceho dopytu po rope.



(1 EUR = 1,1082 USD)