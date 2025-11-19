< sekcia Ekonomika
USA čoskoro zavedú nižšie clá na dovoz zo Švajčiarska
Aj hovorca švajčiarskeho ministerstva hospodárstva v stredu potvrdil, že technická realizácia dohody bude trvať niekoľko dní.
Autor TASR
Zürich 19. novembra (TASR) - USA a Švajčiarsko pracujú na znížení amerických ciel na švajčiarsky dovoz z 39 % na 15 % v najbližších dňoch. Uviedla to švajčiarska vláda po tom, ako sa jej minulý týždeň podarilo dosiahnuť dohodu s Washingtonom. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Obe krajiny dosiahli minulý piatok (14. 11.) predbežnú dohodu o znížení ciel na 15 %, viac ako tri mesiace po tom, čo americký prezident Donald Trump zaviedol pre Švajčiarsko najvyššie dovozné clá v rámci Európy.
Švajčiarsky minister hospodárstva Guy Parmelin v utorok (18. 11.) pre noviny Aargauer Zeitung povedal, že zavedenie nižších ciel do systému môže trvať desať až 12 pracovných dní, ale odmietol uviesť presný dátum.
Aj hovorca švajčiarskeho ministerstva hospodárstva v stredu potvrdil, že „technická realizácia dohody bude trvať niekoľko dní“, s tým, že Švajčiarsko a Spojené štáty sa snažia zaviesť nižšie clá čo najrýchlejšie. Dodal, že vláda bude informovať verejnosť po ukončení tohto procesu.
