Microsoft chce 50 novinárov portálu MSN nahradiť umelou inteligenciou

Washington 30. mája (TASR) - Americká spoločnosť Microsoft plánuje nahradiť desiatky novinárov pracujúcich pre online spravodajský portál MSN robotmi. Namiesto žurnalistov tak budú články pre webovú stránku vyberať automatické systémy umelej inteligencie. Informovala o tom v sobotu spravodajská stanica BBC.



Približne 50 novinárov, ktorých si Microsoft najímal cez personálne agentúry, stratí koncom júna svoje zamestnanie, napísal denník Seattle Times. Microsoft totiž ich zmluvy predĺžiť neplánuje. Podľa tohto technologického koncernu ide o pravidelné prehodnocovanie jeho činnosti.



"Ako všetky podniky aj my pravidelne prehodnocujeme náš biznis. To môže viesť k zvýšeným investíciám na niektorých miestach, a z času na času k presunom na iných miestach," povedal pre Seattle Times hovorca Microsoftu s tým, že nové prerozdelenie úloh s pandémiou koronavírusu nijako nesúvisí.



Microsoft dodal, že sa nechce spoliehať výlučne na umelú inteligenciu - zamestnanci na trvalý úväzok budú pre portál pracovať aj naďalej.



Úlohou novinárov bol výber textov, titulkov a obrázkov. Samotné správy Microsoft preberá od iných mediálnych domov.



"Je demoralizujúce myslieť si, že stroje nás dokážu nahradiť, ale čo sa dá robiť," povedal jeden z novinárov, ktorým hrozí prepustenie. Žurnalisti upozornili aj na to, že umelá inteligencia nemusí byť schopná riadiť sa prísnymi redakčnými princípmi, čo sa môže skončiť zverejnením nevhodného obsahu.