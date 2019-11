USA možno nebudú musieť zaviesť nové clá na autá z EÚ, tvrdí Ross

Washington 3. novembra (TASR) - Spojené štáty možno nebudú musieť zaviesť koncom novembra dovozné clá na autá z Európskej únie. Povedal to v rozhovore pre televíziu Bloomberg americký minister obchodu Wilbur Ross.



Ako uviedol, "možno nebude potrebné, aby USA zaviedli clá na dovoz áut," pričom poukázal na "pozitívne diskusie" s automobilkami z Európskej únie (EÚ), Japonska a Južnej Kórey.



"Mali sme veľmi dobré rozhovory s našimi európskymi, japonskými a kórejskými priateľmi," povedal Ross s tým, že "rokovania s jednotlivými firmami z týchto krajín o ich plánoch v oblasti kapitálových investícií by mohli viesť k tomu, že USA nebudú musieť uplatniť článok 232 v plnej miere či dokonca ani v čiastočnej miere". Článok 232 umožňuje prezidentovi USA obmedziť dovoz produktov a uvaliť neobmedzené clá, ak je ohrozená národná bezpečnosť.



V máji USA súhlasili s odkladom zavedenia nových ciel na dovážané vozidlá a komponenty o šesť mesiacov, keďže Washington začal s Európskou úniou a Japonskom rokovania. S Japonskom medzitým uzatvorili USA obchodnú dohodu, v prípade EÚ sa tak zatiaľ nestalo.



Brusel trvá na tom, že autá vyrábané v krajinách EÚ nepredstavujú pre Spojené štáty žiadne bezpečnostné riziko a nemali by sa preto na ne vzťahovať nové dovozné clá. Washington zatiaľ použil článok 232 voči EÚ na jej oceľ a hliník.