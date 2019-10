USA možno odložia zavedenie ciel na dovoz áut

Washington 23. októbra (TASR) - USA možno dajú namiesto zavedenia ciel na dovoz áut prednosť rokovaniam s Európskou úniou (EÚ), signalizoval americký minister hospodárstva Wilbur Ross.



Ross v rozhovore pre britský denník Financial Times (FT) povedal, že rokovania s EÚ môžu byť alternatívou a že Washington možno odloží zavedenie ciel na dovoz áut, ku ktorému malo prísť v novembri.



Administratíva prezidenta Donalda Trumpa tento rok deklarovala, že dovoz niektorých vozidiel a autosúčiastok ohrozuje národnú bezpečnosť. Trump však rozhodnutie, či zavedie clá na tieto tovary, odložil do polovice novembra, aby dal viac času na obchodné rokovania s EÚ.



"Jednou možnosťou by bolo povedať ,neurobím nič, druhou by bolo zavedenie ciel na niektoré alebo všetky krajiny a treťou by mohla byť nejaká ďalšia forma rokovaní," popísal Ross možnosti, ktoré zvažuje prezident Trump.



Hrozba zo strany Washingtonu, že zavedie clá na import áut a autosúčiastok, zvýšila napätie vo vzťahoch s EÚ. Obchodné neistoty takisto zhoršujú vyhliadky globálnej ekonomiky, a preto sa aj niektorí blízki Trumpovi republikánski spojenci v Kongrese postavili proti týmto clám. Obávajú sa totiž ich negatívneho vplyvu na ekonomiku USA.



Aj keď Trumpova administratíva chce zaviesť clá na dovoz áut a súčiastok globálne, dotkli by sa predovšetkým EÚ, keďže Kanada, Mexiko, Južná Kórea a Japonsko už uzavreli dohody s Washingtonom, ktoré ich pred clami ochránia.



Podľa Rossa má Trump viacero možností a nedá sa v tejto chvíli povedať, ako sa nakoniec rozhodne. Upozornil, že samotná hrozba ciel mala požadovaný efekt, keď podporila nové investície do automobilového sektora v USA. "Veľmi nás povzbudila ochota mnohých globálnych automobiliek vyrábať svoje produkty v USA. To je vlastne cieľ, ktorý sme mali."