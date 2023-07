USA môžu reagovať na dôsledky, ktoré Číne spôsobujú obmedzenia vývozu

Peking 9. júla (TASR) - USA by mohli "reagovať na nezamýšľané dôsledky", ktoré Číne spôsobujú obmedzenia vývozu technológií, uviedla americká ministerka financií Janet Yellenová na záver návštevy Pekingu. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a CNBC.



Yellenová uviedla, že 10 hodín stretnutí s čínskymi predstaviteľmi počas dvoch dní bolo "priamych, vecných a produktívnych" a predstavuje krok vpred, ktorý pomôže postaviť vzťahy medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami na "istejší základ".



Podľa Yellenovej bude Washington počúvať čínske sťažnosti týkajúce sa bezpečnostných obmedzení vývozu technológií z USA a môže "zareagovať na nezamýšľané dôsledky". Ministerka financií však obhajovala "cielené opatrenia" v oblasti obchodu. Peking tvrdí, že sú zamerané na poškodenie jeho rozvíjajúceho sa technologického priemyslu. Yellenová uviedla, že USA sa chcú "vyhnúť zbytočným následkom", ale nesignalizovala žiadne potenciálne zmeny politiky administratívy prezidenta Joea Bidena.



Cesta Yellenovej do Pekingu sa koná v čase, keď Washington uvažuje, že obmedzí americké investície v Číne. Je druhou členkou Bidenovho kabinetu, ktorá v posledných týždňoch navštívila Peking v rámci úsilia o stabilizáciu vzťahov medzi oboma mocnosťami. "Medzi USA a Čínou panujú veľké nezhody. Musíme ich komunikovať jasne a priamo," uviedla Yellenová.



"Prezident Biden ani ja však nevnímame vzťahy medzi USA a Čínou v rámci veľmocenského konfliktu," povedala. "Sme presvedčení, že svet je dostatočne veľký na to, aby sa darilo obom našim krajinám. Naše obe krajiny majú povinnosť zodpovedne pristupovať k tomuto vzťahu - nájsť spôsob, ako spoločne žiť a podieľať sa na globálnej prosperite," dodala.



Vzťahy medzi oboma najväčšími ekonomikami sú najhoršie za posledné desaťročia pre spory týkajúce sa technológií, bezpečnosti a podobne. Čína sa predovšetkým sťažuje, že obmedzenie prístupu k čipom a ďalším americkým technológiám z bezpečnostných dôvodov môže zabrzdiť rozvoj smartfónov, umelej inteligencie a ďalších odvetví, ktoré sú dôležité pre druhú najväčšiu svetovú ekonomiku.



"Otvoríme kanály, aby mohli vyjadriť obavy z našich krokov a aby sme mohli vysvetliť a prípadne v niektorých situáciách reagovať na nezamýšľané dôsledky našich krokov," uviedla Yellenová na tlačovej konferencii.



Americká ministerka financií síce v nedeľu neoznámila žiadne dohody týkajúce sa hlavných sporov, ale uviedla, že jej ministerstvo a čínski predstavitelia budú "častejšie a pravidelnejšie" komunikovať.



Politické napätie medzi USA a Čínou zvyšuje neistotu v globálnej ekonomike, ktorá znižuje ochotu spotrebiteľov aj firiem míňať a investovať.



Yellenová sa podľa vlastných slov snažila ubezpečiť čínskych predstaviteľov, že USA nechcú, aby sa ich ekonomika oddelila ani separovala od Číny, keď sa snaží obmedziť obchodné riziká.



Bidenova administratíva tlačí na výrobcov polovodičov, aby presunuli výrobu do Spojených štátov a znížili tak závislosť od Taiwanu a iných ázijských dodávateľov, keďže ju považujú za bezpečnostné riziko. Washington sa takisto snaží o alternatívy k čínskym dodávkam prvkov vzácnych zemín, kovov používaných v smartfónoch, veterných turbínach a iných výrobkoch.



Čínska strana podľa Yellenovej vyjadrila obavy, že znižovanie spomínaných rizík sa rovná separácii ekonomík. Preto sa "svojich čínskych partnerov snažila ubezpečiť, že to v žiadnom prípade nie je to isté". "Existuje veľký rozdiel medzi separáciou na jednej strane a diverzifikáciou kritických dodávateľských reťazcov alebo prijatím cielených opatrení v oblasti národnej bezpečnosti na strane druhej."