USA na budúci rok zvýšia vývoz LNG do Británie

Londýn 7. decembra (TASR) - Spojené štáty plánujú na budúci rok zvýšiť vývoz plynu do Británie, aby zmiernili závislosť svojho blízkeho spojenca od ruských energií, uvádza sa v stredajšom spoločnom vyhlásení oboch krajín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Washington by mal podľa vyhlásenia na budúci rok exportovať minimálne 9 až 10 miliárd metrov kubických skvapalneného zemného plynu (LNG) prostredníctvom terminálov v Spojenom kráľovstve, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s úrovňou z roka 2021.



"Toto partnerstvo zníži ceny pre britských spotrebiteľov a pomôže raz a navždy ukončiť závislosť Európy od ruskej energie," uviedol britský premiér Rishi Sunak.



Táto dohoda je súčasťou nového partnerstva medzi Spojeným kráľovstvom a USA, týkajúcom sa energetickej bezpečnosti a dostupnosti (UK-US Energy Security and Affordability Partnership). Jej cieľom je "zníženie globálnej závislosti od exportu ruských energií, stabilizácia energetických trhov a zintenzívnenie spolupráce v oblasti energetickej efektivity, jadrovej energie a obnoviteľných zdrojov energie". Partnerstvo bude riadiť akčná skupina, ktorej prvé zasadnutie sa uskutoční vo štvrtok (8. 12.).