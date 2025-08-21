< sekcia Ekonomika
USA naďalej plánujú sekundárne clá voči Indii
Po rokovaniach s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške minulý týždeň Trump pripustil, že Washington nemusí zaviesť sankčné clá na krajiny, ktoré obchodujú s Ruskom.
Autor TASR
Washington 21. augusta (TASR) - Spojené štáty stále plánujú zvýšiť dovozné clá na tovar z Indie o 25 % v súvislosti s nákupom ruskej ropy, vyhlásil vo štvrtok Peter Navarro, hlavný poradca amerického prezidenta pre obchod. „Myslím si, že sa to stane,“ povedal Navarro novinárom v Bielom dome v odpovedi na otázku k tejto téme. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Začiatkom augusta administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa oznámila plány na zavedenie tzv. sekundárneho cla vo výške 25 % pre Indiu za jej nákupy ruskej ropy. To zvýši celkové clá USA, ktorým India čelí, na 50 %. Trump Indiu opakovane kritizoval, že väčšinu svojho vojenského vybavenia dováža z Ruska a spolu s Čínou je najväčším odberateľom ruských energetických zdrojov.
