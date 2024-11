USA nariadili spoločnosti, aby zastavila dodávky čipov pre AI do Číny

Tchaj-pej 10. novembra (TASR) - Spojené štáty nariadili taiwanskej spoločnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), aby od pondelka (11. 11.) zastavila čínskym zákazníkom dodávky pokročilých čipov, ktoré sa často používajú v umelej inteligencii (AI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na zdroj oboznámený s touto záležitosťou.



Americké ministerstvo obchodu poslalo spoločnosti TSMC list, v ktorom jej ukladá obmedzenia pre vývoz určitých sofistikovaných čipov pre akcelerátor AI a grafické procesorové jednotky (GPU) do Číny, uviedol zdroj, ktorý nechcel byť menovaný.



Nariadenie USA prichádza len niekoľko týždňov po tom, čo spoločnosť TSMC informovala ministerstvo obchodu, že jeden z jej čipov sa našiel v procesore Huawei AI. Technická výskumná firma Tech Insights produkt rozobrala, pričom odhalila čip TSMC a zjavné porušenie exportných kontrol.



Spoločnosť Huawei je v USA na tzv. čiernom zozname. Firmám z tohto zoznamu nesmú výrobcovia dodávať technológie alebo vybrané produkty bez špeciálnej licencie. Dôvodom sú obavy USA, že Peking by ich mohol použiť na vývoj nových zbraní a na rozsiahle kybernetické útoky.



TSMC zastavil dodávky čínskemu dizajnérovi čipov Sophgo po tom, čo sa jeho čip zhodoval s čipom nájdeným v procesore Huawei AI, povedali minulý mesiac agentúre Reuters viaceré zdroje.



Najnovšie obmedzenie zasiahne oveľa viac čínskych firiem a umožní USA posúdiť, či ďalšie spoločnosti neodkláňajú čipy pre Huawei.



TSMC už oznámil dotknutým klientom, že od pondelka im pozastavuje dodávky čipov, uviedol zdroj.



"TSMC pravidelne diskutuje s vládou o otázkach kontroly exportu a dal jasne najavo, že bude postupovať v súlade s domácimi a medzinárodnými predpismi," uviedlo taiwanské ministerstvo hospodárstva.