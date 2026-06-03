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USA navrhli dodatočné clá na dovoz zo 60 krajín vo výške minimálne 10%

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Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Ide o najväčšie opatrenie administratívy prezidenta Donalda Trumpa smerom k obnoveniu protekcionistického múru od chvíle, keď jeho predchádzajúce clá zrušil Najvyšší súd.

Autor TASR
Washington 3. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa snaží obnoviť svoj colný múr. Spojené štáty navrhujú dodatočné clá na dovoz zo 60 ekonomík, dôvodom má byť nútená práca. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.

Úrad obchodného splnomocnenca Spojených štátov (USTR) v utorok (2. 6.) uviedol, že navrhol dodatočné clá na dovoz zo 60 krajín vo výške minimálne 10 %. Dospel totiž k záveru, že zlyhali pri obmedzovaní obchodu s tovarmi vyrobenými nútenou prácou.

Po vyšetrovaní toho, ako obchodní partneri USA nakladajú s tovarom údajne vyrábaným nútenou prácou, by sa clo vo výške 10 % vzťahovalo napríklad na dovoz z Kanady, Mexika, Európskej únie (EÚ), Taiwanu a Spojeného kráľovstva, uviedol USTR. Na výrobky z ďalších veľkých ekonomík vrátane Číny, Indie, Japonska, Južnej Kórey, Brazílie a Švajčiarska by sa vzťahovalo clo vo výške 12,5 %.

Podľa USTR by sa nižšia sadzba týkala tovaru z ekonomík, ktoré zavádzajú zákazy dovozu výrobkov z nútenej práce alebo sa k tomu zaviazali. Na tie, ktoré „nezaviedli a účinne nevymáhajú“ takéto zákazy, sa bude vzťahovať vyššia sadzba.

Ide o najväčšie opatrenie administratívy prezidenta Donalda Trumpa smerom k obnoveniu protekcionistického múru od chvíle, keď jeho predchádzajúce clá zrušil Najvyšší súd.
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