USA navrhnú zrušenie výnimky z cla pre balíky v hodnote do 800 USD

Washington 13. septembra (TASR) - Spojené štáty v piatok oznámili, že podniknú kroky na obmedzenie výnimky z ciel pre balíky v hodnote nižšej ako 800 USD (721,96 eura). Túto výnimku "de minimis" využívajú najmä čínske elektronické obchody ako Shein a Temu. TASR o tom informuje na základe správ AP, AFP a Reuters.



Administratíva prezidenta Joea Bidena oznámila, že navrhne nové pravidlo na odmietnutie výnimky z ciel pre balíky, ktoré obsahujú tovar nízkej hodnoty. A bude zahŕňať aj zverejňovanie informácií o balíkoch s cieľom pomôcť colnej správe lepšie identifikovať ich obsah a odhaliť nezákonné alebo nebezpečné produkty, ako sú chemické prekurzory, z ktorých možno vyrobiť smrtiaci opioid fentanyl.



Oznámenie Bieleho domu prichádza dva dni po tom, ako demokratickí zákonodarcovia v Kongrese naliehali na Bidena, aby využil svoje právomoci na zrušenie ustanovenia "de minimis", ktoré nazvali "dierou" v zákone, keďže umožňuje dodávať narkotiká do USA bez cla.



Výnimka, týkajúca sa malých balíkov, je súčasťou obchodného práva USA od roku 1930 s cieľom vyhovieť individuálnym cestujúcim. Limit pre tieto balíky sa pritom zvýšil na 800 USD z 200 USD v roku 2015. Balíky pod limitom tak vstupujú do USA bez cla a s menšou colnou kontrolou, pokiaľ sú adresované jednotlivcom.



"Drastický nárast zásielok de minimis sťažuje zacielenie a blokovanie nelegálnych alebo nebezpečných zásielok," povedal novinárom zástupca poradcu Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Daleep Singh. "To je dôvod, prečo administratíva začína regulačný proces na obmedzenie nadmerného používania a zneužívania de minimis."



Cieľom nových pravidiel je znížiť objem zásielok "de minimis" na zvládnuteľnú úroveň, aby bolo možné lepšie preverovať balíky, uviedol. Ďalšie navrhované pravidlo by vyžadovalo, aby balíky "de minimis" obsahovali kódy produktov a ďalšie informácie, ktoré by pomohli identifikovať nebezpečný obsah.



Dovozcovia najmä z Číny využívali výnimku "de minimis", pričom zaplavovali trh v USA lacným tovarom, čo podľa vlády ohrozovalo domáce firmy a pracovné miesta. Počet týchto zásielok vyskočil v priebehu desiatich rokov zo 140 miliónov ročne na viac ako miliardu ročne.



Strata výnimky by mohla byť ranou pre Temu a Shein, ktoré si konkurujú udržiavaním nízkych cien a budú musieť teraz čeliť dodatočnej kontrole a lepšie identifikovať podozrivé zásielky.



Nie je jasné, ako rýchlo by sa navrhované pravidlá dali implementovať. Vyžadujú si totiž čas na verejné pripomienkovanie.



Akcia bola oznámená v ten istý deň, keď Bidenova administratíva uzavrela pripomienkové konanie, ktoré sa týkalo prudkého zvýšenia ciel na čínsky dovoz v hodnote približne 18 miliárd USD vrátane cla vo výške 100 % na elektrické vozidlá, 50 % na polovodiče a solárne články a 25 % na lítium-iónové batérie. Clá na elektrické vozidlá a batérie začnú platiť 27. septembra.



(1 EUR = 1,1081 USD)