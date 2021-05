USA navrhujú minimálnu globálnu daň pre firmy na úrovni 15 %

Washington 21. mája (TASR) - Spojené štáty navrhujú globálnu minimálnu daňovú sadzbu pre firmy 15 %. Prípadne by mohla byť ešte o niečo vyššia.



Firmy po celom svete by mali zo svojich ziskov platiť daň minimálne 15 %, uviedlo vo štvrtok (20. 5.) americké ministerstvo financií. Tento návrh je súčasťou snahy o presadenie globálnej minimálnej korporátnej dane.



Konečná sadzba dane by mohla byť ešte o niečo vyššia. Podľa amerického ministerstva financií je sadzba 15 % dno, pričom diskusie o globálnej minimálnej firemnej dani by mali byť aj naďalej ambiciózne a konečná kompromisná sadzba by mohol byť ešte vyššia.



Americké firmy aktuálne platia daň vo výške 21 %. Administratíva bývalého prezidenta Donalda Trumpa znížila firemnú daň, pričom predtým bola jej horná sadzba na úrovni 35 %. Súčasný prezident Joe Biden počíta so zvýšením dane na 28 %.



Podľa americkej ministerky financií Janet Yellenovej by globálna minimálna korporátna daň odradila firmy, aby presúvali svoje domicily do iných krajín s cieľom zníženia daňového zaťaženia, aj keď majú väčšinu operácií v USA.



"Je potrebné stabilizovať medzinárodnú daňovú architektúru, zaistiť férové globálne podmienky a vytvoriť prostredie, v ktorom štáty spolupracujú na udržaní daňovej bázy a zabezpečení toho, aby bol globálny daňový systém spravodlivý a dokázal plniť potreby globálnej ekonomiky 21. storočia," uviedlo americké ministerstvo financií vo vyhlásení.



Yellenová kritizovala globálne preteky medzi krajinami o čo najnižšiu firemnú daň s cieľom prilákať zahraničné spoločnosti.