USA navrhujú pravidlá, ktoré zakazujú investície do AI v Číne

Washington 21. júna (TASR) - USA predstavili v piatok návrh pravidiel, ktoré zakazujú alebo vyžadujú oznamovanie investícií amerických spoločností do umelej inteligencie a iných kľúčových technologických sektorov v Číne. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a AP.



Navrhované pravidlá vychádzajú z výkonného nariadenia prezidenta Joea Bidena z augusta 2023. Týkajú sa financovania pokročilých technológií v krajinách, ktoré by ich mohli využiť na vojenské účely, či sledovanie alebo kybernetické útoky. V nariadení sú označené Čína, Hongkong a Macao za zdroj obáv.



To odráža rastúcu frustráciu USA z agresívnej snahy Číny ovládnuť globálne trhy, najmä v nových technológiách.



Ministerstvo financií poskytlo čas na verejné pripomienky k návrhu do 4. augusta 2024 a očakáva sa, že potom vydá konečné rozhodnutie. Návrh zahŕňa aj výnimky a po skončení verejného pripomienkovania by sa mohli byť tieto predpisy nadobudnúť platnosť do konca roka.



Napätie medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta sa v uplynulých rokoch zvýšilo.



Americká armáda vo februári 2023 zostrelila podozrivý čínsky špionážny balón pri pobreží Karolíny po tom, čo prešiel cez citlivé vojenské miesta v Severnej Amerike.