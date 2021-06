USA nepredpokladajú vyriešenie problémov vo WTO pred konferenciou

Ženeva 25. júna (TASR) - Americký veľvyslanec pri Svetovej obchodnej organizácii (WTO) David Bisbee v piatok uviedol, že „vidí len veľmi malý priestor na dosiahnutie výsledkov na rokovaniach pred hlavnou ministerskou konferenciou, ktorá sa má konať neskôr v tomto roku“. Poukázal pritom na problémy s osobnými stretnutiami vzhľadom na situáciu s ochorením COVID-19.



Konferencia bude pritom rozhodujúcou skúškou novej generálnej riaditeľky WTO Ngozi Okonjo-Iwealaovej z Nigérie. Organizácia už pred jej nástupom do funkcie v marci 2021 čelila najväčšej kríze vo svojej 25-ročnej histórii.



Najvyšší odvolací súd WTO je totiž paralyzovaný po tom, ako Washington ešte za vlády bývalého prezidenta Donalda Trumpa zablokoval vymenovanie sudcov do sedemčlenného orgánu, ktorý rozhoduje v obchodných sporoch. Odôvodnil to potrebou reforiem.



Členovia WTO by mali na stretnutí v novembri a decembri rokovať o rôznych témach vrátane obchodu a pandémie ochorenia COVID-19, ako aj o poľnohospodárstve a rybolove.



„Aj keď by sme chceli vidieť úspech ministerskej konferencie, musíme byť pragmatickí, pokiaľ ide o okolnosti,“ povedal Bisbee.



Členské štáty pritom čaká veľa ťažkých úloh, ich riešenie však komplikuje fakt, že sa experti a zástupcovia členských štátov nemôžu osobne stretnúť.



WTO so sídlom v Ženeve má 164 členov a podľa pravidiel nové obchodné dohody musia schváliť všetci. V praxi to znamená veľa sporov.



Bisbee zopakoval tiež výzvy USA na zásadné reformy zablokovaného orgánu na urovnávanie sporov a uviedol, že Washington bude „konštruktívne spolupracovať“.



Rovnako privítal rozhodnutie členov pokročiť v rokovaniach o možnom zrušení patentov na vakcíny proti ochoreniu COVID-19. „Sme v globálnej zdravotnej kríze a musíme sa v tejto oblasti urýchlene posunúť vpred,“ dodal.