USA obmedzujú vývoz softvéru na dizajn čipov do Číny

Washington 29. mája (TASR) - USA nariadili širokej škále firiem, aby zastavili dodávky softvéru a ďalších produktov potrebných pri výrobe čipov do Číny. A zrušili licencie, ktoré už boli udelené niektorým dodávateľom. Uviedli to tri zdroje oboznámené s touto záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Nové obmedzenia zvýšia napätie medzi Washingtonom s Pekingom. Ich cieľom je zabrániť Číne získať produkty potrebné pre kľúčové sektory. Patria medzi ne softvér na návrh čipov či chemikálie pre polovodiče, obrábacie stroje a ďalšie zariadenia, uviedli zdroje.



Mnohé firmy dostali v uplynulých dňoch listy od amerického ministerstva obchodu s informáciami o nových obmedzeniach.



Firmy, ktoré dodávajú softvér na automatizáciu elektronického návrhu (EDA) pre polovodiče, dostali minulý týždeň listy s upozornením, že na dodávky čínskym zákazníkom budú odteraz potrebovať špeciálne licencie, uviedli zdroje.



Medzi kľúčových výrobcov softvéru na automatizáciu elektronického návrhu patria Cadence, Synopsys a Siemens EDA.



Podľa zdrojov ministerstvo obchodu USA bude žiadosti o licencie na dodávky do Číny posudzovať individuálne, čo naznačuje, že nejde o úplný zákaz.



Nie je jasné, či sú nové obmedzenia súčasťou širšej stratégie na vytvorenie páky pre obchodné rokovania medzi USA a Čínou.



Americké ministerstvo obchodu v tejto súvislosti uviedlo, že prehodnocuje vývoz strategicky významného tovaru do Číny, pričom poznamenalo, že „v niektorých prípadoch ministerstvo obchodu pozastavilo existujúce vývozné licencie alebo zaviedlo dodatočné licenčné požiadavky, kým prebieha hodnotenie“.



Generálna riaditeľka spoločnosti Synopsys Sassine Ghaziová v telefonáte s analytikmi uviedla, že spoločnosť nedostala list ani žiadnu informáciu od úradu pre priemysel a bezpečnosť ministerstva obchodu, ktorý má na starosti kontrolu vývozu.



Spoločnosť Siemens EDA na žiadosť o komentár zatiaľ nereagovala.



Obmedzenie prístupu čínskych firiem k nástrojom EDA by bolo pre toto odvetvie veľkou ranou, pretože čínski zákazníci v oblasti návrhu čipov sa vo veľkej miere spoliehajú na špičkový americký softvér. V apríli čínska štátna tlačová agentúra Sinchua uviedla, že Synopsys, Cadence a Mentor Graphics, dcérska spoločnosť Siemens, majú spolu viac ako 70-percentný podiel na trhu v Číne.



Zdroje oboznámené s touto záležitosťou však vo štvrtok uviedli tiež, že podnikanie v Číne stále pokračuje normálne, keďže spoločnosti čakajú na ďalšie objasnenie, ako potrebné obmedzenia realizovať.



Synopsys generuje v Číne približne 16 % svojich ročných príjmov a Cadence zhruba 12 %.