USA obvinili Čínu, Nemecko a Kanadu z dumpingu pocínovanej ocele

Washington 20. augusta (TASR) - Americké ministerstvo obchodu obvinilo Čínu, Kanadu a Nemecko, že umožnili spoločnostiam, ktoré v ich krajinách pôsobia, zapojiť sa do nekalých cenových praktík v prípade pocínovanej ocele. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Ministerstvo obchodu v piatok (18. 8.) večer vo vyhlásení s odvolaním sa na predbežné výsledky vyšetrovania uviedlo, že kanadská divízia výrobcu ocele ArcelorMittal a nemecká spoločnosť Thyssenkrupp sa zapojili do dumpingu pri cenách pocínovanej ocele, ktorú dodávali na trh v USA.



Podľa ministerstva tieto dve spoločnosti mali ceny ocele nižšie o 5,3 % a 7 % ako americkí výrobcovia na domácom trhu.



Z dumpingu bola obvinená aj nemenovaná čínska spoločnosť, pričom miera dumpingu bola v jej prípade viac ako 122 %.



Vyšetrovanie tiež zistilo, že pri dovoze pocínovanej ocele z Kórey, Holandska, Taiwanu, Turecka a Spojeného kráľovstva neboli ceny dumpingové.



Ministerstvo obchodu zároveň oznámilo, že uskutoční dôkladnejšie vyšetrovanie v spoločnostiach, ktoré podozrieva z dumpingu a všetkým zúčastneným stranám poskytne príležitosť vyjadriť sa k predbežným zisteniam.



Vo štvrtok (17. 8.) americké ministerstvo obchodu pohrozilo zavedením antidumpingových ciel na pocínovanú oceľ z Kanady, Nemecka a Číny, aby ochránilo domácich výrobcov. To môže viesť k zvýšeniu cien plechoviek vyrobených z ocele a tiež potravín, farieb a iných produktov, ktoré sa predávajú v plechovkách.