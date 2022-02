USA obviňujú Čínu, že si neplní svoje záväzky voči WTO

Washington 16. februára (TASR) - Spojené štáty obvinili Čínu, že si neplní svoje záväzky voči Svetovej obchodnej organizácii (WTO). Washington zároveň skúma nové spôsoby boja proti agresívnym čínskym obchodným praktikám.



Americká administratíva v stredu vyhlásila, že Čína ani po 20 rokoch členstva vo WTO nedokázala prijať pravidlá tejto inštitúcie a stala sa ešte viac "štátom vedenou, netrhovou ekonomikou".



"Čína má tiež dlhú históriu porušovania, ignorovania a vyhýbania sa pravidlám WTO, aby dosiahla svoje ciele priemyselnej politiky," uviedol úrad amerického obchodného zástupcu (USTR) vo svojej výročnej správe pre Kongres.



Podľa úradu Čína nedodržiava sľuby, ktoré dala na otvorenie svojich trhov zahraničnej konkurencii, keď v roku 2001 vstúpila do 164-člennej organizácie so sídlom v Ženeve. Namiesto toho si zachovala a ešte rozšírila svoj štátom riadený, netrhový prístup k ekonomike a obchodu, povedala americká obchodná zástupkyňa Katherine Taiová.



"Čínska politika a praktiky spochybňujú premisu pravidiel WTO a spôsobujú vážne škody zamestnancom a podnikom na celom svete," uviedla.



Spojené štáty dlhodobo obviňujú Čínu, že využíva dotácie a regulácie na zvýhodňovanie vlastných spoločností na úkor zahraničných konkurentov, zaplavuje svetové trhy lacnou oceľou, hliníkom a inými výrobkami a núti USA a ďalšie zahraničné spoločnosti odovzdať cenenú technológiu výmenou za prístup na čínsky trh.



V správe USA sa uvádza, že čínske vedenie, ako sa zdá, necíti potrebu podriaďovať sa globálnym normám.



USTR zároveň informoval, že pokračuje v rozhovoroch s Čínou o "dosiahnutí skutočnej zmeny v jej ekonomickom a obchodnom režime". A spolupracuje so spojencami - prostredníctvom WTO - na vyvíjaní tlaku na čínsku vládu.



Bez toho, aby ponúkla špecifiká, správa uvádza tiež, že USA skúmajú nové spôsoby, ako "využívať nástroje domáceho obchodu strategicky podľa potreby na dosiahnutie rovnakých podmienok pre americké firmy pri obchode s Čínou".



Predchádzajúci americký prezident Donald Trump uvalil clá na čínsky dovoz do Spojených štátov pre jej obchodné praktiky. Nová administratíva prezidenta Joea Bidena pokračuje vo výbere týchto ciel.



V snahe znížiť napätie uzavreli USA a Čína v januári 2020 tzv. prvú fázu obchodnej dohody, v rámci ktorej sa Peking zaviazal, že zvýši nákupy amerických poľnohospodárskych produktov. Chad Bown z Petersonovho inštitútu pre medzinárodný obchod však v správe z minulého týždňa vypočítal, že Čína kúpila iba 57 % amerického vývozu, ktorý sa zaviazala nakúpiť.



Informáciu zverejnila TASR na základe správ agentúr AP a AFP.