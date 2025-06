USA očakávajú prielom na rokovaniach s Čínou

Londýn 10. júna (TASR) - Firmy a politici pozorne sledujú priebeh obchodných rokovaní na vysokej úrovni medzi USA a Čínou. Dúfajú, že prinesú zmiernenie napätia v obchode a prelom v oblasti kontroly vývozu tovarov, ako sú vzácne zeminy. Ich nedostatok vyvoláva obavy z otrasov v globálnom dodávateľskom reťazci a zo spomalenia hospodárskeho rastu. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.



Americký prezident Donald Trump v pondelok (9. 6.) uviedol, že od svojho tímu v Londýne dostáva „dobré správy“. Novinárom v Bielom dome o rokovaniach povedal tiež, že s „Čínou to nie je ľahké“.



Rozhovory majú pokračovať aj v utorok, pričom Kevin Hassett, Trumpov ekonomický poradca, uviedol, že očakáva prielom.



Pokiaľ ide o kľúčovú tému rozhovorov, čínske obmedzenia na vývoz minerálov vzácnych zemín, Hassett zdôraznil, že ide o významný problém, keďže Čína v tomto prípade dominuje na svetovom trhu a „má pod kontrolou zhruba 90 % vzácnych zemín a magnetov“.



USA preto „očakávajú, že budú uvoľnené akékoľvek kontroly ich exportu, až potom sa bude rokovať o ďalších záležitostiach,“ povedal Hassett pre CNBC.



Ďalšími bodmi rokovaní budú pravdepodobne obmedzenia USA na predaj špičkových technológií Číne.



Na rozhovoroch sa minulý týždeň telefonicky dohodli americký prezident Donald Trump a čínsky prezident Si Ťin-pching. Sú prvé od májového stretnutia vo Švajčiarsku, ktoré viedlo k výraznému zníženiu ciel na oboch stranách na 90 dní.



Podľa Trumpa sa rozhovory zamerajú na detaily májovej obchodnej dohody. Tlačová tajomníčka Bieleho domu Karoline Leavittová vyzvala Čínu, aby dodržala svoju časť dohody a pripravila tak cestu pre komplexnejšiu dohodu.



Čína vyzvala USA tiež, aby sa držali dohody a zároveň sa zdržali kritiky a zrušili negatívne opatrenia namierené proti Číne.



Rozhovory prichádzajú v kľúčovom čase pre obe ekonomiky. Colné údaje ukázali, že vývoz Číny do USA v máji klesol o 34,5 %, najprudšie od februára 2020, keď pandémia ochorenia COVID-19 narušila globálny obchod.



Trump po telefonáte so Si Ťin-pchingom povedal, že čínsky prezident súhlasil s obnovením dodávok nerastov a magnetov vzácnych zemín do USA. Podľa Reuters Čína udelila dočasné vývozné licencie dodávateľom vzácnych zemín pre troch najväčších amerických výrobcov automobilov.



Napätie v súvislosti s kontrolou vývozu však zostáva vysoké a továrne po celom svete sa začali obávať, že nebudú mať dostatok materiálov, ktoré potrebujú na udržanie prevádzky.