USA očakávajú uvoľnenie čínskych obmedzení na vývoz vzácnych zemín

Washington 9. júna (TASR) - Hlavný ekonomický poradca Bieleho domu Kevin Hassett očakáva, že predstavitelia Spojených štátov a Číny na rokovaniach v Londýne potvrdia dohodu o vzácnych zeminách. „Cieľom dnešného stretnutia je uistiť sa, že to myslia vážne,“ uviedol v pondelok riaditeľ Národnej ekonomickej rady (NEC) v rozhovore pre televíznu stanicu CNBC. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



„Očakávam, že to bude krátke stretnutie s veľkým, silným podaním rúk,“ povedal Hassett. Americký minister financií Scott Bessent, minister obchodu Howard Lutnick a obchodný zástupca USA Jamieson Greer v pondelok v Londýne rokujú s čínskymi partnermi o zmiernení napätia v obchodných vzťahoch. Medzi hlavné sporné body patrí sprísnenie čínskych opatrení pri kontrole vývozu vzácnych zemín. Zavedenie vývozných obmedzení na niekoľko druhov vzácnych zemín a magnetov vzácnych zemín v Číne v apríli zasiahlo časti globálneho automobilového priemyslu a minulý týždeň boli jednou z tém telefonického rozhovoru medzi prezidentmi Spojených štátov a Číny.



V prípade potvrdenia dohody o vzácnych zeminách Washington podľa Hassetta zmierni obmedzenia na vývoz polovodičov do Číny. „Očakávame, že po podaní rúk, teda hneď po podaní rúk, sa všetky kontroly vývozu z USA zmiernia a vzácne zeminy sa uvoľnia vo veľkom a potom sa budeme môcť vrátiť k rokovaniam o menej dôležitých záležitostiach,“ uzavrel poradca Bieleho domu.



Americký prezident Donald Trump minulý týždeň telefonoval s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Bol to ich prvý telefonický rozhovor od Trumpovho návratu do úradu. Americký prezident ho označil za „veľmi pozitívny“ a dodal, že obe krajiny budú pokračovať v obchodných rokovaniach, aby sa dostali zo slepej uličky v otázke ciel a globálnych dodávok vzácnych zemín.