< sekcia Ekonomika
USA očakávajú, že Rusko v prvom štvrťroku 2026 zníži produkciu ropy
Úrad poznamenal, že sankcie voči Rusku povedú predovšetkým k zvýšeniu nákladov a rizík súvisiacich s prepravou ruskej ropy, čo zníži ceny, ktoré dostávajú jej producenti.
Autor TASR
Moskva 12. novembra (TASS) - Ministerstvo energetiky v USA očakáva, že Rusko v prvom štvrťroku budúceho roka mierne zníži produkciu ropy, a to o približne 100.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v stredu odvolala na údaje federálneho Úradu pre energetické informácie (EIA).
Úrad, ktorý pôsobí pri americkom ministerstve energetiky, poznamenal, že sankcie voči Rusku povedú predovšetkým k zvýšeniu nákladov a rizík súvisiacich s prepravou ruskej ropy, čo zníži ceny, ktoré dostávajú jej producenti. „Hoci vplyv sankcií na ruský export ropy je stále nejasný, odhadujeme mierny pokles ruskej produkcie ropy približne o 0,1 milióna barelov denne v prvom štvrťroku 2026, keďže sa domnievame, že globálny trh s ropou sa novým sankciám prispôsobí. Ak však sankcie povedú k výraznému zníženiu nákupov ropy z Ruska, mohlo by to viesť k prudšiemu poklesu produkcie, ako sme predpovedali, a vyvinúť tlak na rast cien ropy,“ uvádza sa v správe.
V októbri americké ministerstvo financií zaradilo ruských producentov ropy Lukoil a Rosnefť, ako aj 34 dcérskych spoločností týchto firiem, do nového balíka sankcií zameraných na Moskvu pre jej agresiu voči Ukrajine. Na jeho základe sú zmrazené všetky aktíva dotknutých spoločností v USA, pričom americké podniky s nimi nemôžu obchodovať. Washington dal subjektom, ktoré spolupracujú s ruskými partnermi, jeden mesiac na to, aby prerušili tieto vzťahy. V opačnom prípade budú vystavené sekundárnym sankciám, ktoré by im znemožnili prístup k americkým bankám, obchodníkom, prepravcom a poisťovniam.
Podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marie Zacharovovej nové sankcie proti ruským spoločnostiam nepredstavujú pre Rusko žiadny problém, pretože si voči takýmto obmedzeniam vybudovalo silnú imunitu, uviedla agentúra TASS.
Úrad, ktorý pôsobí pri americkom ministerstve energetiky, poznamenal, že sankcie voči Rusku povedú predovšetkým k zvýšeniu nákladov a rizík súvisiacich s prepravou ruskej ropy, čo zníži ceny, ktoré dostávajú jej producenti. „Hoci vplyv sankcií na ruský export ropy je stále nejasný, odhadujeme mierny pokles ruskej produkcie ropy približne o 0,1 milióna barelov denne v prvom štvrťroku 2026, keďže sa domnievame, že globálny trh s ropou sa novým sankciám prispôsobí. Ak však sankcie povedú k výraznému zníženiu nákupov ropy z Ruska, mohlo by to viesť k prudšiemu poklesu produkcie, ako sme predpovedali, a vyvinúť tlak na rast cien ropy,“ uvádza sa v správe.
V októbri americké ministerstvo financií zaradilo ruských producentov ropy Lukoil a Rosnefť, ako aj 34 dcérskych spoločností týchto firiem, do nového balíka sankcií zameraných na Moskvu pre jej agresiu voči Ukrajine. Na jeho základe sú zmrazené všetky aktíva dotknutých spoločností v USA, pričom americké podniky s nimi nemôžu obchodovať. Washington dal subjektom, ktoré spolupracujú s ruskými partnermi, jeden mesiac na to, aby prerušili tieto vzťahy. V opačnom prípade budú vystavené sekundárnym sankciám, ktoré by im znemožnili prístup k americkým bankám, obchodníkom, prepravcom a poisťovniam.
Podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marie Zacharovovej nové sankcie proti ruským spoločnostiam nepredstavujú pre Rusko žiadny problém, pretože si voči takýmto obmedzeniam vybudovalo silnú imunitu, uviedla agentúra TASS.