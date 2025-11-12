Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
USA očakávajú, že Rusko v prvom štvrťroku 2026 zníži produkciu ropy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Úrad poznamenal, že sankcie voči Rusku povedú predovšetkým k zvýšeniu nákladov a rizík súvisiacich s prepravou ruskej ropy, čo zníži ceny, ktoré dostávajú jej producenti.

Autor TASR
Moskva 12. novembra (TASS) - Ministerstvo energetiky v USA očakáva, že Rusko v prvom štvrťroku budúceho roka mierne zníži produkciu ropy, a to o približne 100.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v stredu odvolala na údaje federálneho Úradu pre energetické informácie (EIA).

Úrad, ktorý pôsobí pri americkom ministerstve energetiky, poznamenal, že sankcie voči Rusku povedú predovšetkým k zvýšeniu nákladov a rizík súvisiacich s prepravou ruskej ropy, čo zníži ceny, ktoré dostávajú jej producenti. „Hoci vplyv sankcií na ruský export ropy je stále nejasný, odhadujeme mierny pokles ruskej produkcie ropy približne o 0,1 milióna barelov denne v prvom štvrťroku 2026, keďže sa domnievame, že globálny trh s ropou sa novým sankciám prispôsobí. Ak však sankcie povedú k výraznému zníženiu nákupov ropy z Ruska, mohlo by to viesť k prudšiemu poklesu produkcie, ako sme predpovedali, a vyvinúť tlak na rast cien ropy,“ uvádza sa v správe.

V októbri americké ministerstvo financií zaradilo ruských producentov ropy Lukoil a Rosnefť, ako aj 34 dcérskych spoločností týchto firiem, do nového balíka sankcií zameraných na Moskvu pre jej agresiu voči Ukrajine. Na jeho základe sú zmrazené všetky aktíva dotknutých spoločností v USA, pričom americké podniky s nimi nemôžu obchodovať. Washington dal subjektom, ktoré spolupracujú s ruskými partnermi, jeden mesiac na to, aby prerušili tieto vzťahy. V opačnom prípade budú vystavené sekundárnym sankciám, ktoré by im znemožnili prístup k americkým bankám, obchodníkom, prepravcom a poisťovniam.

Podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marie Zacharovovej nové sankcie proti ruským spoločnostiam nepredstavujú pre Rusko žiadny problém, pretože si voči takýmto obmedzeniam vybudovalo silnú imunitu, uviedla agentúra TASS.
